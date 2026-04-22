Adelante Andalucía critica el acoso del PP para "intentar silenciar una campaña humilde"

El portavoz del grupo parlamentario, mixto adelanta Andalucia, José Ignacio, García, en imagen de archivo. - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía ha criticado el acoso político del Partido Popular tras la denuncia presentada contra la formación andalucista ante la Junta Electoral, en lo que considera "un intento de limitar su actividad de campaña y silenciar a una organización con recursos modestos".

El portavoz y candidato de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha calificado de "inaudito" que el PP recurra a este tipo de acciones "cuando ya controla a los medios de comunicación, tiene todo tipo de dinero gastado en publicidad institucional, tiene todo el poder económico y muchísimos recursos de todo tipo para aplicarlos en campaña", tal y como ha señalado el partido en una nota de prensa.

En este sentido, García ha criticado lo que considera una doble vara de medir por parte del Partido Popular, enmarcando que "el mismo partido que dijo que no iba a hacer política en Semana Santa hizo más de 100 convocatorias de prensa durante esos días".

A esto se sumarían las distintas "visitas técnicas"; que están haciendo a través de sus consejeros y que "no son más que actos de campaña, e incluso intentaron hacer un acto con el rey en plena campaña electoral", ha incidido.

Desde Adelante Andalucía consideran "especialmente grave" que el PP haya reaccionado contra acciones básicas de participación ciudadana. "A ese partido le ha molestado que los voluntarios y voluntarias de la campaña pongan carteles. Carteles que, además, no llaman al voto y que podemos colocar en cualquier momento", ha subrayado.

Para García, esta reacción "desmesurada" evidencia una situación de nerviosismo en el partido de gobierno y refleja también "su miedo", una preocupación real por parte del PP ante el crecimiento de Adelante.

"Hay varias encuestas que dicen que los últimos escaños en varias provincias se disputan entre el Partido Popular y Adelante Andalucía. Qué curioso que el todopoderoso Partido Popular de Bonilla esté preocupado por un partido con solo dos diputados", ha concluido.

