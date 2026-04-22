Juventudes Socialistas anima en Jaén a "romper el ciclo" de una Junta que "infrafinancia" a la universidad pública

Representantes de Juventudes Socialistas y del PSOE de Jaén ante el Campus de las Lagunillas. - PSOE DE JAÉN

JAÉN 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Juventudes Socialistas de España ha animado este miércoles a los jóvenes andaluces "a romper el ciclo de ocho años" del gobierno "inhumano e indecente" de Juanma Moreno, dedicado, entre otras cosas, "a infrafinanciar" a la universidad pública.

"Es importante que la gente sepa que Moreno Bonilla quiere impedir que los hijos de las clases trabajadoras accedan a una educación superior", ha afirmado la próxima secretaria general de la citada organización, Aránzazu Figueroa.

Así lo ha indicado en una comparecencia junto al Campus de las Lagunillas de la Universidad de Jaén (UJA), acompañada, entre otros, por el secretario general de Juventudes Socialistas de Andalucía, Lázaro Martínez, y el candidato por Jaén en las próximas elecciones Víctor Torres.

Figueroa ha lamentado que el presidente de la Junta "se dedica a infrafinanciar a las universidades públicas para derivar la demanda a las universidades privadas", de modo que el 17 de mayo hay una "oportunidad" de acabar con esta situación.

Al respecto, ha afirmado que en los comicios andaluces se elige entre dos modelos: "el de Juanma Moreno, que es el de la privatización, la especulación y la degradación de los servicios públicos", y el del PSOE, que "pone los servicios públicos, los derechos y las libertades por encima de todo".

"La diferencia entre PSOE y PP es la diferencia entre vivir o morir, la diferencia entre poder emanciparse o no poder hacerlo, entre poder acceder a una educación superior o no poder hacerlo", ha declarado antes de destacar que "es posible un cambio en Andalucía" a través de las urnas.

Por su parte, el candidato socialista al Parlamento andaluz Víctor Torres ha asegurado que el PSOE "no va permitir que se toque a la UJA", punto en el que ha señalado que la Junta "ya ha engañado bastante, varias veces, con acuerdos firmados y no cumplidos por Moreno Bonilla".

En este sentido, ha considerado que el PP "está descalificado para hablar de la universidad", ya que "no han levantado la voz ni una sola vez" para defenderla, mientras la UJA "está siendo infrafinanciada, con dificultades para atender hasta el capítulo uno de recursos humanos". "Y eso es intentar poco a poco descapitalizar y desmantelar la Universidad de Jaén", ha alertado.

Para Torres, el PP rechaza el modelo de que cada provincia tenga una universidad pública fuerte, que haga real el objetivo de la igualdad de oportunidades para los jóvenes. Por contra, en estos años de gobierno de Juanma Moreno, "ya hay cinco universidades privadas en Andalucía".

"Es un modelo similar al de Madrid. El modelo de Moreno Bonilla y Ayuso no se diferencia en nada, posiblemente solo en las formas, porque Moreno parece un buen yerno, pero al final su modelo es igual que el de Ayuso", ha manifestado.

Finalmente, el secretario general de Juventudes Socialistas de Andalucía ha denunciado que, durante los últimos años, el Ejecutivo autonómico "no ha pensado para nada en los jóvenes". Como ejemplo, ha aludido a las políticas de vivienda, donde "Moreno Bonilla se ha puesto de perfil y hasta en contra cuando el Gobierno de España ha puesto dinero para ayudar a los jóvenes".

"La Junta no ha puesto en marcha fondos para la rehabilitación de vivienda y ha entorpecido el desarrollo vital de los jóvenes, que necesitan condiciones dignas para acceder a una vivienda, ya sea en la ciudad o en su pueblo", ha concluido Martínez.

