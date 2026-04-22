Montero acusa a Moreno de "despreciar las protestas" contra su gestión: "No le importan los problemas de la gente"

María Jesús Montero, durante la atención a medios en Pozoblanco. - PSOE-A

SEVILLA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero, ha acusado este miércoles al candidato del PP a la reelección al frente del Ejecutivo andaluz, Juanma Moreno, de "ignorar y despreciar las protestas" ciudadanas contra su gestión y ha vaticinado que "quedan 25 días para el cambio que los andaluces necesitan".

Montero se ha pronunciado de este modo en un mensaje publicado en sus redes sociales, recogido por Europa Press, en el que defiende que que la protesta ciudadana contra Moreno "se ha vuelto una constante" en Andalucía aunque el presidente de la Junta asegure que en Andalucía no se manifiestan "contra él".

En este sentido, la candidata socialista ha enumerado "algunas de las cientos de movilizaciones que se han producido en Andalucía en este mandato" como las "mareas blancas por la sanidad pública, por el fallo en el cribado del cáncer de mama, mareas verdes por la educación, sector de la educación infantil, trabajadores de la dependencia, PTIS, Infoca, 112, universitarios, familias de alumnado con necesidades educativas especiales, trabajadores de Canal Sur contra la manipulación informativa, UCI, ambulancias...".

"No es que no se manifiesten contra él, sino que Moreno "ignora y desprecia sus protestas porque no le importan los problemas de la gente", subraya Montero, que concluye recordando que "quedan 25 días para el cambio que los andaluces necesitan" en las elecciones del próximo 17 de mayo.

