Por Andalucía defiende en Lopera (Jaén) una planificación territorial para la instalación de plantas fotovoltaicas

La cabeza de lista de Por Andalucía en Jaén, Loli Montávez, atiende a los periodistas. - POR ANDALUCÍA

LOPERA (JAÉN), 22 (EUROPA PRESS)

La cabeza de lista de Por Andalucía por Jaén en las elecciones autonómicas, Loli Montávez, ha defendido una planificación territorial para determinar la instalación de plantas fotovoltaicas frente a la "falsa transición ecológica" del presidente de la Junta, Juanma Moreno, que "gobierna para especuladores".

Así lo ha indicado durante una visita a Lopera, donde existen proyectos de plantas solares que han generado un fuerte rechazo social al plantearse en terreno de olivar tradicional, lo que supone la eliminación del sistema económico vinculado a este cultivo, según ha informado en una nota la citada coalición.

Junto a la plataforma Campiña Norte Stop Megaplantas Solares, ha podido conocer de primera mano la situación. En concreto, este colectivo viene denunciando que no existe capacidad real de negociación por parte de los propietarios de las tierras, dado que los proyectos han sido declarados "de interés público" por la Junta y permiten la expropiación. Además, los proyectos "se trocean" para no sobrepasar la superficie por la que la declaración de impacto ambiental debería realizarse por el Gobierno de España.

"Nosotras estamos a favor de las renovables, pero no de esta manera", ha asegurado Montávez, quien ha estado acompañada por otro de los integrantes de la candidatura de Por Andalucía y concejal en Lopera, Fran Sevilla.

Al respecto, ha destacado que "no se puede sustituir una economía productiva, social y arraigada por placas solares en manos de fondos de inversión", de manera que ha expresado su respaldo a los pequeños agricultores y las economías locales.

"En nuestro programa incluimos una planificación territorial en materia de fotovoltaicas para evitar la instalación de plantas en suelos agrarios valiosos, sino en cubiertas, polígonos, aparcamientos y suelos degradados", ha explicado.

En este sentido y tras criticar la situación que han sufrido los vecinos, con "coacciones", ha expresado su "indignación" por el modelo de gestión de Juanma Moreno: "No le importa la gente, gobierna para especuladores y fondos buitres", ha apostillado Montávez.

Un modelo que, según ha incidido, puede suponer importantes pérdidas económicas en Lopera y otros municipios de la Campiña por la tala de olivos para colocar plantas solares. Además, se ha referido a su condición de jornalera para criticar que los trabajadores del campo son "el dique de contención frente a la despoblación" y el presidente del PP andaluz y de la Junta los "está expulsando".



