El Cabildo Catedral de Córdoba renueva los paseos teatralizados en torno a la figura del obispo Osio

Cartel de la actividad 'Paseos con Osio'. - CABILDO CATEDRAL DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Tras el éxito obtenido en su primera edición, en la que se tuvo que ampliar el plazo de celebración, el Cabildo Catedral ha renovado los denominados 'Paseos con Osio', surgidos a raíz de la exposición 'Córdoba y el Mediterráneo Cristiano', que puso de manifiesto la necesidad de ampliar el conocimiento de la trascendental figura del obispo Osio para la ciudad de Córdoba, por la importancia que tuvo en la historia de la Iglesia y el relevante papel que jugó para la normalización del cristianismo en el Imperio Romano.

Según ha informado la institución capitular en una nota, con ello, a través de un paseo por algunos lugares de la ciudad relacionados con su figura y su época, se pretende acercar a la sociedad la figura de Osio, su trascendencia como consejero del emperador Constantino para la expansión de la Iglesia y su papel en el Concilio de Nicea, donde se fijó el Credo cristiano.

Igual que en la edición pasada, se partirá desde el antiguo Foro Romano (Plaza de las Tendillas), para recorrer la ermita de San Zoilo, el monumento a Osio, el Templo Romano y Capitulares, concluyendo con la visita a la Basílica de San Pedro.

Así, se desarrollará un discurso didáctico donde contar, tanto lo que se conoce de la vida de Osio, además de los transcendentes episodios que para la Iglesia de Córdoba y la Iglesia Universal suceden durante su vida, haciendo hincapié en aspectos de su biografía, contexto histórico, su martirio en época del emperador Diocleciano, la relación con Constantino y la influencia que ejerció junto a su madre, Santa Elena, sobre el emperador, el Edicto de Milán, y su participación en los distintos concilios, principalmente Nicea, y su defensa de la Trinidad ante el arrianismo.

Por tal motivo, se han propuesto distintas visitas durante el mes de febrero. Los fines de semana estarán dedicados al público adulto, en tanto que los días de entre semana se destinarán a alumnos de Secundaria y Bachillerato. Todas las inscripciones podrán realizarse a través de la dirección de correo 'paseosconosio@cabildocatedraldecordoba.es'.