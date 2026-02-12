El Cabildo de Córdoba renueva la audioguía y la app para realizar la visita a la Mezquita-Catedral

Turistas en el Centro de Información y Recepción (CIR) de la Mezquita-Catedral, cuya apertura conincide con la renovación de la audioguía y la app para realizar la visita al monumento. - CABILDO CATEDRAL DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo Catedral de Córdoba ha llevado a cabo una renovación integral de las guías y de la nueva aplicación interactiva para la visita a la Mezquita-Catedral de Córdoba, un proyecto tecnológico que supone "un salto cualitativo en la experiencia cultural del visitante y refuerza la apuesta de la institución por la innovación aplicada al patrimonio histórico".

Esta decisión, según ha informado la institución capitular en una nota, se incluye dentro del proceso de apertura del Centro de Información y Recepción (CIR) de la Mezquita-Catedral, 'Patio de San Eulogio', cuya inauguración oficial tendrá lugar el próximo lunes.

La nueva audioguía, desarrollada por la empresa GVAM, se articula mediante dispositivos inteligentes de alquiler y una versión webapp accesible desde el propio móvil del visitante. La producción de los contenidos "ha sido supervisada por un equipo de expertos y traducida a diez idiomas, garantizando rigor histórico y una amplia proyección internacional".

La aplicación incorpora vídeos en 360 grados, reconstrucciones en 3D, experiencias de realidad virtual y una panorámica con realidad aumentada desde el antiguo minarete, permitiendo al visitante comprender la evolución arquitectónica del edificio de forma inmersiva. Además, incluye mapas interactivos, buscador predictivo, sistema de códigos QR y teclado numérico para facilitar la navegación.

Los contenidos se organizan en distintos recorridos temáticos adaptados al tiempo disponible, al público infantil y a las diferentes zonas visitables del monumento incluyendo el nuevo Centro de Recepción de Visitantes.

APUESTA POR LA ACCESIBILIDAD

Uno de los ejes principales del proyecto es la accesibilidad, pues la nueva solución incorpora audiodescripción para personas ciegas, vídeos en lengua de signos y una interfaz de navegación adaptada a los estándares de la Directiva Europea de Accesibilidad (EAA), "garantizando una experiencia inclusiva y universal".

Al respecto, el deán-presidente del Cabildo, Joaquín Alberto Nieva, ha destacado que "esta nueva aplicación supone llevar un paso más allá la visita a la Mezquita-Catedral. No se trata sólo de incorporar tecnología, sino de ofrecer una explicación rigurosa, accesible y adaptada a las necesidades de cada visitante".

En este sentido, ha subrayado que "la accesibilidad de los contenidos es una prioridad para el Cabildo. Queremos que cualquier persona, independientemente de sus capacidades o de su idioma, pueda comprender la riqueza histórica, artística y espiritual de este monumento único en el mundo".

INAUGURACIÓN OFICIAL DEL CIR

Por otra parte, la inauguración oficial del Centro de Información y Recepción (CIR) de la Mezquita-Catedral, 'Patio de San Eulogio', tendrá lugar el próximo lunes a las 12,00 horas, en un acto que estará presidido por el obispo de la Diócesis de Córdoba, Jesús Fernández; la consejera de Cultura de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo; el alcalde de Córdoba, José María Bellido, y el deán-presidente del Cabildo Catedral, Joaquín Alberto Nieva.

El acto estaba previsto inicialmente para el pasado 19 de enero, "pero tuvo que ser aplazado como muestra de respeto tras el trágico accidente de tren ocurrido en Adamuz (Córdoba), que conmocionó a la toda la sociedad".

Con esta nueva convocatoria, el Cabildo retoma la celebración institucional de un proyecto estratégico para la acogida de visitantes. Está prevista también la asistencia de representantes de la vida política, social y económica de Córdoba, "en un encuentro que simboliza la colaboración entre instituciones en torno a uno de los principales referentes patrimoniales y culturales de la ciudad".