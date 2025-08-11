El Cabildo cuenta con su propio "fondo de contingencia" para la restauración tras el incendio en la Mezquita de Córdoba

Agradece mucho el apoyo de las administraciones, a las que pide "la agilización" de "todos los permisos" para intervenir "cuanto antes"

CÓRDOBA, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo Catedral de Córdoba agradece mucho "todas las iniciativas que vengan de instituciones, de cualquier administración" y también "de iniciativas privadas", como muestra de "solidaridad y de apoyo" tras el incendio sufrido el pasado viernes en la Mezquita-Catedral de Córdoba, si bien ha aclarado que para restaurar la zona afectada por las llamas cuenta con su propio "fondo de contingencia".

En este sentido y en declaraciones a Europa Press, el portavoz del Cabildo Catedral, José Juan Jiménez Güeto, ha asegurado que en la institución capitular están "tremendamente agradecidos" después de que la consejera de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, haya anunciado que este mismo lunes se va a aprobar el plan de intervención de emergencia para la zona de la Mezquita-Catedral afectada por el incendio, señalando que el proyecto de restauración tendría un coste estimado de alrededor de un millón de euros.

Sin embargo, según ha aclarado Jiménez, "la cuestión no es un tema económico", ya que, a la hora de afrontar "el plan de actuación" previsto para "la recuperación y restauración" precisas, ante los daños causados por el incendio, resulta que "el Cabildo dispone de un fondo de contingencia, que dota anualmente", en "previsión", por si "hubiera en algún momento algún tipo de desgracia, pues como ha ocurrido ahora", con "un incendio", pero "podría haber sido un terremoto" u otra cosa.

Por eso, según ha insistido, "ante cualquier circunstancia que pudiera surgir, en el Cabildo siempre dotamos anualmente ese fondo de contingencia. Por lo tanto, la cuestión económica no va a ser ningún problema", y ha asegurado que "el Cabildo puede afrontar económicamente la restauración".

Ahora bien, según ha subrayado, "sí sería también muy importante que esa iniciativa de todas las administraciones" se traduzca en "la agilización de todos los plazos y permisos, para que, lo más pronto posible, se puedan ir acometiendo todas las intervenciones que se marquen en ese plan de actuación", para la recuperación y restauración de la zona afectada por el incendio, "y eso sería lo importante".

Así, al margen de que el monumento, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, está asegurado, se dispone "de ese fondo de contingencia", de modo que "el Cabildo puede y va a afrontar económicamente esta restauración", a la vez que agradece "todas las iniciativas y muestras de solidaridad que estamos recibiendo de todas partes, que son muchísimas".

En cuanto a las acusaciones de "negligencia" que han dirigido contra el Cabildo diversos partidos políticos, Jiménez ha afirmado que la institución capitular "no entra a hacer ninguna valoración política, porque esa no es su misión. Por lo tanto, en ese ámbito nosotros tenemos poco que decir", añadiendo que en lo que sí están "interesados, preocupados y trabajando" es "en hacer todos los informes técnicos, preparar ese plan de actuación", que tendrá que "supervisar Cultura, y luego esperar los otros informes que están pendientes", como el de la Policía Científica sobre las causas del incendio.

DESESCOMBRO

Entre tanto, se está trabajando en labores de desescombro en la zona afectada por el fuego y, a este respecto, el portavoz del Cabildo ha resaltado que el Ayuntamiento de Córdoba "ha estado diligente, rápido y muy colaborativo a la hora de establecer un plan especial de movilidad para esas tareas de desescombrado que se están llevando desde esta mañana".

Además, desde "ayer por la mañana, todo nuestro equipo de arquitectos, conservadores, ingenieros, restauradores y arqueólogos" han estado "trabajando sobre el terreno y haciendo análisis y evaluación" de los daños", mientras que "hoy están los técnicos de la Delegación de Cultura" de la Junta de Andalucía en Córdoba para "ir trabajando en la análisis y evaluación de los daños que se han ocasionado", con el fin de "establecer un plan de actuación riguroso".

VISITA DE ICOMOS

Por otro lado, el portavoz del Cabildo ha avanzado que este martes vendrán de Icomos, es decir, del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, una organización internacional no gubernamental asociada con la Unesco, para "interesarse" por lo ocurrido, "y tendremos un encuentro con ellos", de carácter técnico.

Ello supone, según ha asegurado Jiménez, "una muestra más" de la "transparencia" con la actúa el Cabildo Catedral de Córdoba, ya que en la institución capitular no van "a tomar ni iniciativas ni decisiones que no estén supervisadas y aprobadas por todas las administraciones competentes".

En este contexto se enmarca la llegada este martes a Córdoba del presidente de Icomos España, organización que se dedica a promover la conservación, protección y puesta en valor del patrimonio cultural en España, en este caso "para hacer una visita técnica", aunque, según ha indicado Jiménez, "ya estuvimos hablando con él, y también le enviamos el informe previo" de los daños sufridos en la Mezquita por el incendio y, de hecho, "hemos estado en contacto permanente con ellos".

Precisamente y a través de sus redes sociales, la directora general de la Unesco, Audrey Azoulay, ha querido "destacar la rápida actuación de los bomberos y de las autoridades locales, que permitió controlar el incendio que afectó a la Mezquita-Catedral del centro histórico de Córdoba, inscrita en la Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco", la cual "permanece plenamente movilizada junto a España para garantizar la preservación y la rehabilitación de este monumento excepcional".