El Cabildo inaugura este lunes el Centro de Recepción de Visitantes de la Mezquita de Córdoba tras invertir 8,5 millones

CÓRDOBA, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo Catedral de Córdoba inaugura este lunes el nuevo Centro de Información y Recepción de Visitantes (CIR) de la Mezquita-Catedral de Córdoba, bajo la denominación de 'Patio San de Eulogio', tras una inversión de 8,5 millones de euros realizada en exclusiva por la institución capitular.

El obispo de Córdoba, Jesús Fernández, preside el acto, junto al deán del Cabildo, Joaquín Alberto Nieva, en el Palacio Episcopal, donde se ubica el nuevo equipamiento patrimonial, cultural y turístico, y al que asisten la consejera de Cultura de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo; el jefe del Área de Convenciones Unesco de la Subdirección General de Gestión y Coordinación de Bienes Culturales del Ministerio de Cultura, Pablo Jiménez; el alcalde de Córdoba, José María Bellido, y el presidente de la Diputación cordobesa, Salvador Fuentes, entre otras autoridades.

Por su parte, el portavoz del Cabildo, José Juan Jiménez Güeto, ha explicado ya en la presentación del CIR que esta infraestructura "se ha concebido como la mejor vía para conocer la historia del monumento y como una ampliación de la oferta turística y cultural que el Cabildo pone a disposición de la ciudad de Córdoba. La actuación ha supuesto una inversión total de 8,5 millones de euros y culmina un proceso de 12 años de trabajos, desarrollados en dos fases".

La primera fase se centró en la rehabilitación y recuperación integral del Palacio Episcopal de Córdoba, donde se ubica ahora el nuevo centro, y estuvo bajo la dirección del arquitecto Francisco Vázquez Teja, contando con una inversión de casi 2,7 millones de euros. La segunda fase, "dedicada al desarrollo museográfico, ha supuesto una inversión de 5,8 millones de euros y ha dotado al centro de un discurso, contenidos y recursos de última generación".

"TALLA INTERNACIONAL"

Para el desarrollo de esta segunda fase del proyecto, según ha resaltado Jiménez Güeto, se ha contado con "figuras de talla internacional, en línea con la excelencia que ha marcado históricamente a la Mezquita-Catedral".

La dirección arquitectónica ha corrido a cargo del estudio Frade Arquitectos, "un despacho con una reconocida trayectoria internacional en la que destacan trabajos para el Centro Pompidou de París, el Museo del Prado, la Biblioteca Nacional, el Museo Arqueológico Nacional o el Museo de Arte Islámico de Fez, entre otros". En Córdoba Frade Arquitectos estuvo al cargo de la museografía del Centro de Recepción de Visitantes de Medina Azahara, mientras

Por su parte, la dirección de contenidos y recursos de comunicación ha sido realizada por Gabriel Morate, miembro de Hispania Nostra y "profesional acreditado con una amplia experiencia en intervenciones patrimoniales, como el Monasterio de Yuste, la muralla de Toledo, la Catedral de Pamplona o la Colegiata de San Isidoro de León".

Finalmente, "el desarrollo de la producción y el montaje ha sido ejecutado por Empty, empresa que ha trabajado en proyectos de este tipo para instituciones de la talla del Museo Arqueológico Nacional, las Colecciones Reales o los museos internacionales en Dubái y Doha".

José Juan Jiménez Güeto ha destacado que la puesta en marcha del CIR supone una "enorme satisfacción para el Cabildo, porque abrimos a la ciudad un edificio que ha vivido múltiples vicisitudes a lo largo del tiempo y que ahora se convierte en un espacio clave para comprender la Mezquita-Catedral y su historia".

ESTRUCTURA DEL CIR

El nuevo centro se estructura en tres grandes áreas. En primer lugar, un vestíbulo de acogida, destinado a la venta de entradas y atención al visitante. En segundo lugar, una zona expositiva dividida en dos ámbitos, uno dedicado a la historia de la Mezquita-Catedral, desde el Episcopum visigodo hasta la actualidad, y otro centrado en las rehabilitaciones realizadas desde el siglo XIX.

En este espacio se han aplicado las últimas tecnologías, incluyendo una maqueta que ofrece la denominada "quinta vista" de la Mezquita-Catedral, recreaciones videográficas que recrean con fidelidad histórica las diferentes épocas que ha vivido el monumento, así como la exhibición de piezas de gran valor que hasta ahora no habían sido mostradas al público.

La tercera área corresponde a una zona común, que integran el patio, la tienda, la cafetería y un salón de actos, concebidos como espacios de encuentro y actividad cultural. Además, el edificio incorpora un mirador, desde el que se disfrutan vistas inéditas de la ciudad de Córdoba, nunca antes accesibles al público.

El Centro de Información y Recepción de Visitantes es, además, "completamente accesible para personas con discapacidad. Cuenta con una estación tiflológica que permite a las personas con discapacidad visual conocer la Mezquita-Catedral a través del tacto, así como servicios adaptados para personas ostomizadas, reforzando el compromiso del Cabildo con una oferta inclusiva y universal", según ha añadido Jiménez Güeto.

HORARIOS Y ACCESO

El acceso al edificio y a sus zonas comunes es gratuito. La zona expositiva se puede visitar sin coste adicional con la entrada a la Mezquita-Catedral, y los cordobeses pueden acceder a todo ello de manera gratuita. El horario de apertura es de 9,00 a 18,00 horas en invierno y de 9,00 a 19,00 horas en verano.

Como conclusión, José Juan Jiménez Güeto también ha señalado que "el Cabildo pone a disposición de la ciudad una infraestructura única, moderna e innovadora, de la que se benefician todos los cordobeses y los más de dos millones de turistas que visitan cada año la Mezquita-Catedral", y ha añadido que esta puesta en marcha "mantiene la línea de actuación del Cabildo de seguir avanzando, poniendo en valor todos sus recursos para revertir en la sociedad todo el trabajo que se realiza".

Con la apertura del Centro de Información y Recepción de Visitantes de la Mezquita Catedral 'Patio de San Eulogio', el Cabildo Catedral de Córdoba "reafirma su compromiso con el desarrollo de la ciudad, la conservación del patrimonio y el impulso de un sector estratégico como el turismo, desde una apuesta decidida por la calidad, la innovación y la excelencia cultural", ha concluido.