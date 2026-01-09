El Cabildo incrementa entre uno y cinco euros las tarifas para la visita turística a la Mezquita-Catedral de Córdoba

Archivo - Turistas en el interior de la Mezquita de Córdoba, en una imagen de archivo. - CABILDO CATEDRAL DE CÓRDOBA - Archivo

CÓRDOBA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo Catedral de Córdoba ha aprobado la actualización del tarifario aplicable a la visita turística del monumento, que entrará en vigor a partir del próximo 1 de abril, y que afecta a las distintas modalidades de visita actualmente disponibles, con incrementos de entre uno y cinco euros.

Así, según ha informado la institución capitular en una nota, de acuerdo con el nuevo cuadro de precios, la entrada general para la visita diurna tendrá desde abril un importe de 15 euros (ahora de 13 euros), estableciéndose tarifas reducidas para determinados colectivos, como personas mayores de 65 años, titulares del Carné Joven y estudiantes de entre 15 y 26 años, que abonarán 12 euros (ahora diez euros).

De igual forma, los niños de entre diez y 14 años tendrán un precio de ocho euros (ahora siete euros), manteniéndose la gratuidad para los menores de diez años, así como para personas con discapacidad superior al 65%, sus acompañantes y los nacidos o residentes en la Diócesis de Córdoba.

El nuevo tarifario contempla igualmente precios específicos para familias numerosas, así como para titulares de la tarjeta 'Andalucía Junta 65', que continuarán accediendo de manera gratuita en la visita diurna.

En lo que respecta a las visitas de grupos, se establece un precio general de 15 euros por persona, con tarifas reducidas o exenciones para asociaciones de la tercera edad, centros de enseñanza y grupos de personas con discapacidad, en función de su procedencia y características.

La visita a la Torre Campanario tendrá un precio general de cuatro euros (ahora tres euros), manteniéndose la gratuidad para los niños de siete a nueve años y para los nacidos o residentes en la Diócesis de Córdoba.

Por su parte, la Ruta de las Iglesias Fernandinas se fija en seis euros (ahora cinco euros), siendo gratuita para menores de diez años, para residentes en la diócesis y para quienes hayan adquirido la entrada para la visita a la Mezquita-Catedral.

De este modo, según ha señalado el Cabildo, "se amplía la experiencia cultural del visitante, reforzando el conocimiento del patrimonio histórico-religioso de la ciudad al aportar un valor añadido significativo permitiendo acceder a varios templos históricos sin incremento en el precio de la entrada".

Finalmente, la visita nocturna 'El Alma de Córdoba', pasará a tener un precio general de 25 euros (ahora 20 euros), con una tarifa reducida de 18 euros (ahora 14 euros) para los colectivos establecidos.

EXPERIENCIA MONUMENTAL ÚNICA

Con esta actualización, la tarifa general de la Mezquita-Catedral, "que lleva sin modificarse desde el 1 de enero de 2023, se sitúa en la media de los grandes monumentos nacionales, alineada con instituciones culturales de referencia, aunque claramente por debajo de otros grandes hitos patrimoniales y turísticos, cuyos precios superan ampliamente el importe establecido en Córdoba, pese a que la Mezquita-Catedral ofrece una experiencia monumental de carácter único".

Además de ello, la política tarifaria del Cabildo "permite seguir avanzando en la mejora de los servicios al visitante, incluyendo señalética, accesibilidad, atención al público, recursos interpretativos y organización de flujos, contribuyendo a una visita más ordenada, respetuosa y enriquecedora".

Al igual que en ejercicios anteriores, el Cabildo mantiene la entrada gratuita para los nacidos o residentes en la Diócesis de Córdoba, así como el acceso libre en horario de mañana, de lunes a sábado, para la visita individual, conforme a las condiciones habituales de 8,30 a 9,30 horas.

Con todo esto se pone de manifiesto que "la Mezquita-Catedral se gestiona bajo un modelo de autosostenibilidad, en el que los ingresos derivados de la visita cultural permiten afrontar los gastos de conservación, funcionamiento y personal, sin depender de financiación pública".

Este modelo, según ha subrayado el Cabildo, "garantiza estabilidad, independencia y una gestión orientada exclusivamente a la protección del monumento y al interés general, reinvirtiendo una parte muy importante de los fondos procedentes de las entradas en el desarrollo de proyectos sociales y caritativos destinados a mejorar la calidad de vida de numerosos colectivos de Córdoba y a la acción exterior de la Iglesia cordobesa, además de la conservación y mantenimiento de numerosos bienes patrimoniales de la Iglesia, no sólo en Córdoba capital, sino en toda la diócesis".