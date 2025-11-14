El Cabildo pone en marcha en Córdoba una nueva edición del ciclo musical 'Otoño en las Iglesias Fernandinas'

CÓRDOBA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo Catedral de Córdoba refuerza su compromiso con la promoción cultural y la vida musical de la ciudad, a partir de mañana sábado 15 de noviembre, con una nueva edición del ciclo musical 'Otoño en las Iglesias Fernandinas 2025', una iniciativa ya consolidada que cada año despierta un enorme interés entre el público cordobés.

Según ha informado ya el Cabildo, la programación del ciclo, interpretada por la Orquesta y Coro de la Catedral de Córdoba, bajo la dirección de Clemente Mata, llenará de música algunos de los templos más emblemáticos de la ciudad durante los meses de noviembre y diciembre.

El ciclo comenzará este sábado 15 de noviembre en la iglesia de la Compañía, con el 'Réquiem' de Mozart, y continuará el 21 de noviembre en La Trinidad con el 'Réquiem' de Fauré. En diciembre, los conciertos tendrán lugar en San Miguel (día 5) con el programa 'Ave Maria: dialogi cum Divino', y en San Nicolás de la Villa (día 12) con 'A Haendel ad Nativitatem'.

La clausura tendrá lugar el 20 de diciembre en la Santa Iglesia Catedral, con un Concierto Extraordinario de Navidad, que incluirá 'A Magnificat ad Gloriam' y el 'Gloria' de la 'Gran Misa en Do menor', de Mozart, junto al 'Magnificat en Re mayor' de Bach.

Con entrada libre hasta completar aforo, 'Otoño en las Iglesias Fernandinas' forma parte del proyecto impulsado por el Cabildo para potenciar la ruta de las iglesias fernandinas, acercando el rico patrimonio histórico, artístico y espiritual de estos templos a la ciudadanía. Esta iniciativa busca revitalizar los barrios donde se encuentran las iglesias fundadas por Fernando III el Santo tras la conquista de Córdoba en 1236, promoviendo una conexión viva entre fe, arte y cultura.

El deán-presidente del Cabildo, Joaquín Alberto Nieva, ha subrayado que "este ciclo es una expresión de nuestro deseo de compartir la belleza de la música sacra y de los espacios históricos que forman parte de nuestra identidad. La cultura es una forma privilegiada de encuentro, y ver cada año los templos llenos de público nos confirma que esta propuesta está plenamente consolidada".

Con esta nueva edición, el Cabildo reafirma su papel como motor cultural y espiritual de Córdoba, apostando por el arte como vehículo de diálogo, inspiración y transmisión del patrimonio a las nuevas generaciones.