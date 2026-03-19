El Cabildo recupera el retablo de la capilla de San Miguel de la Mezquita-Catedral de Córdoba tras invertir 55.400 euros

Retablo de la capilla de San Miguel de la Mezquita-Catedral ya restaurado. - CABILDO CATEDRAL DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo Catedral de Córdoba ha culminado la restauración del retablo de la capilla de San Miguel de la Mezquita-Catedral, una actuación que ha supuesto una inversión de 55.400 euros y que se enmarca dentro del programa permanente de conservación y mantenimiento del conjunto monumental.

Según ha informado la institución capitular en una nota, los trabajos han sido ejecutados por la empresa Anbar 2002 S.L., bajo la dirección de Anabel Barrena, restauradora que colabora de manera habitual con el Cabildo Catedral en proyectos de conservación patrimonial.

El retablo, fechado entre los siglos XVII y XVIII y de estilo barroco, está ubicado en la capilla de San Miguel en el lienzo norte de la Mezquita-Catedral y se compone de una estructura de madera tallada, dorada y policromada que alberga nueve pinturas al óleo sobre lienzo, organizadas en distintos niveles en torno a la imagen central del arcángel San Miguel.

La intervención ha permitido recuperar el conjunto tras detectarse diversos problemas derivados del paso del tiempo, entre ellos ataques de insectos xilófagos en la madera, pérdida de policromía, fisuras en el soporte y acumulación de suciedad y depósitos superficiales.

ACTUACIONES DE RESTAURACIÓN

Los trabajos han seguido criterios de conservación internacionalmente aceptados, basados en el respeto a la obra original y en la utilización de materiales compatibles y reversibles. En primer lugar, se ha llevado a cabo una limpieza general del retablo, eliminando polvo, suciedad acumulada y depósitos ambientales mediante procedimientos mecánicos y físico-químicos controlados.

Esta fase ha permitido recuperar la lectura visual del conjunto y preparar la superficie para las siguientes intervenciones. Posteriormente se ha desarrollado un tratamiento de desinsectación y consolidación del soporte de madera, con el objetivo de eliminar la presencia de insectos xilófagos y reforzar la estructura del retablo.

Este proceso ha incluido la fijación de elementos debilitados, la readhesión de fragmentos desprendidos y el refuerzo de ensamblajes deteriorados. La intervención ha continuado con el asentado de las capas de policromía y dorado, mediante la estabilización de las zonas que presentaban levantamientos o pérdidas de adhesión para evitar nuevos desprendimientos.

De forma paralela se ha procedido a la reintegración de grietas, fisuraciones y lagunas, con el uso de estucos y materiales específicos que permitieran devolver continuidad estructural al conjunto. Una vez estabilizado el soporte, se ha abordado la reintegración cromática y de dorados, con el desarrollo de técnicas que permiten recuperar la unidad estética de la obra sin alterar su autenticidad histórica ni ocultar las intervenciones realizadas.

RESTAURACIÓN DE LIENZOS

La actuación también ha incluido la intervención sobre los nueve lienzos que integran el retablo. En ellos se han realizado procesos de limpieza, estabilización del soporte textil, fijación de la película pictórica y reintegración cromática, además del tratamiento de deformaciones y pérdidas de tensión en las telas.

Tras la finalización de los trabajos, el conjunto ha sido protegido con capas de barniz final y un sistema de montaje adecuado para garantizar su correcta conservación a largo plazo.

La recuperación del retablo de la capilla de San Miguel se integra dentro del esfuerzo continuo del Cabildo Catedral por conservar y mantener el patrimonio artístico de la Mezquita-Catedral, un monumento cuya historia y riqueza artística se han configurado a lo largo de siglos.

Con esta intervención, el Cabildo reafirma su compromiso con la protección y puesta en valor de este legado histórico, asegurando su conservación y transmisión a las generaciones futuras y su pervivencia en el tiempo en las mejores condiciones posibles. El retablo restaurado ya se encuentra a disposición de los visitantes para que puedan disfrutar de su contemplación tras el tiempo en el que ha permanecido oculto por los trabajos de restauración.