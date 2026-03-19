La Junta dedica 800.000 euros a impulsar soluciones de ciudades inteligentes en 12 municipios de Sevilla

El secretario general de Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, Daniel Escacena. - JUNTA DE ANDALUCÍA

LORA DEL RÍO (SEVILLA), 19 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía ha destacado la inversión de unos 800.000 euros en el proyecto 'Smart Movilidad Gran Vega', que ha permitido el despliegue de una red de infraestructuras inteligentes para mejorar la gestión pública en 12 municipios de la provincia de Sevilla, impactando sobre la calidad de vida de más de 120.000 personas.

Así lo ha puesto de manifiesto el secretario general de Investigación e Innovación, Daniel Escacena, durante la inauguración de una jornada técnica que, bajo el nombre 'Hacia una comarca más inteligente y sostenible', se ha celebrado en la localidad de Lora del Río (Sevilla), impulsora de esta iniciativa, para dar a conocer los detalles de la misma.

Según ha inidacado la Junta, este proyecto se incluye en la orden CITI, un programa de incentivos de la Junta por valor de 9,25 millones orientado a fomentar el desarrollo de ciudades y territorios inteligentes (smart cities) en Andalucía.

Dicha medida contempla implantar 21 proyectos en toda la comunidad, con impacto en más de 300 municipio con menos de 20.000 habitantes, beneficiando así a más de 1,3 millones de personas. Del total de fondos, la Consejería de Universidad sufraga, a través del programa Andalucía FEDER 2021-2027, un máximo de 7,1 millones (77%). El 23% restante, es decir 2,15 millones, es asumido por las corporaciones y entidades de carácter local.

Escacena ha señalado que el proyecto "representa muy bien hacia dónde deben avanzar nuestros municipios: hacia modelos más inteligentes, más sostenibles y, sobre todo, más centrados en mejorar la vida de las personas a través del uso de la tecnología". "

Hablar de movilidad inteligente es hablar de calidad de vida, de sostenibilidad, de seguridad y de eficiencia en las gestión de nuestros municipios", ha remarcado el secretario general, quien ha añadido que la orden CITI está siendo "una herramienta fundamental para avanzar en esta transformación".

En el caso de la provincia de Sevilla, son tres lo proyectos en marcha a través de la orden CITI: 'Pilas Es+', 'Sistema GIS Avanzado con Gestión de Datos Arahal' y el 'Smart Movilidad Gran Vega'. Entre los tres suman un presupuesto total de 1,12 millones de euros, 14 municipios y 156.000 personas aproximadamente.

En concreto, en el proyecto 'Smart Movilidad Gran Vega' participan los municipios de Alcalá del Río, Alcolea del Río, La Algaba, Brenes, Burguillos, Cantillana, Guillena, Lora del Río, Peñaflor, Tocina, Villanueva del Río y Minas y Villaverde del Río, en los que se ha desplegado una completa red de 171 dispositivos inteligentes que permiten monitorizar y gestionar la movilidad y el entorno en tiempo real.

Este despliegue incluye 69 cámaras de control de tráfico, que registran entradas y salidas de vehículos para analizar la densidad circulatoria; 48 cámaras de control de aforo y aparcamiento, orientadas a medir el tránsito de personas y la ocupación de espacios; 34 estaciones meteorológicas y ambientales, que recogen datos sobre temperatura, humedad, presión, ruido y calidad del aire; y 20 estaciones de recarga para patinetes eléctricos, que fomentan una movilidad más sostenible.

'CONCURSO SMART MOVILIDAD GRAN VEGA'

Por otro lado, Daniel Escacena ha participado en la entrega simbólica de la placa Feder del proyecto al alcalde de Lora del Río, Antonio Miguel Enamorado, acompañado por el resto de regidores, así como en la concesión de los premios 'Concurso Smart Movilidad Gran Vega', que otorga un reconocimiento a la mejor propuesta de utilización o mejora del proyecto.

Los equipos proceden de institutos ubicados en los municipios integrantes de esta iniciativa. Según el secretario general, con este concurso "tenemos la oportunidad de reconocer el talento joven y demostrar que la innovación también nace de las ideas, de la creatividad y de la implicación de las nuevas generaciones".

Por último, ha recordado que la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación está avanzando en el diseño del Plan Andalucía Región Inteligente 2030, que tiene como objetivo crear un ecosistema regional que favorezca el desarrollo de soluciones inteligentes basadas en datos y alineadas con las necesidades reales del territorio.

"Apostar por la innovación es apostar por municipios más eficientes, más sostenibles y más resilientes, por territorios capaces de anticiparse a los problemas, de optimizar sus recursos y de ofrecer mejores servicios públicos y mejorar la calidad de vida de las personas", ha concluido.