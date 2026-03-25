El cadáver hallado cerca de un arroyo en las afueras de Córdoba no presenta signos de violencia

Archivo - Imagen del Instituto de Medicina Legal de Córdoba. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

CÓRDOBA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las primeras pesquisas de la investigación sobre el cadáver de una persona hallado este martes en avanzado estado de descomposición, junto al arroyo de las Coronadas en la zona de Torre de la Barca, en el término de Córdoba capital, apuntan que no presenta signos de violencia.

Así lo han confirmado fuentes cercanas al caso, que han comentado que el cuerpo, al encontrarse en avanzado estado de descomposición, está pendiente de identificación en el Instituto de Medicina Legal, si bien los análisis iniciales han desvelado que no ha sufrido una muerte violenta.

Al respecto, la Policía Nacional mantiene abierta la investigación, después de que pasadas las 14,00 horas de este martes un particular alertó del hallazgo y en un primer momento se desplazaron agentes de la Guardia Civil, que, tras localizar el cuerpo y comprobar que se encontraba en demarcación del Cuerpo Nacional de Policía, se lo comunicaron a ellos y custodiaron el cadáver hasta que se personaron los efectivos y se hicieron cargo de la investigación.

En este sentido, han trabajado en el lugar los agentes de Policía Nacional y Local, Guardia Civil, así como los bomberos, al tiempo que han abierto las diligencias correspondientes para identificar el cadáver y esclarecer las causas de la muerte.