Cae un grupo criminal liderado desde la Costa del Sol tras un tiroteo con otros narcos en Sevilla

SEVILLA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha confirmado este viernes la detención de dos personas en Sevilla y Huelva tras la desarticulación de un grupo criminal dedicado al cultivo y distribución de marihuana, cuyos líderes estaban asentados en la Costa del Sol. La organización mantenía "una guardería" de droga en Sevilla, donde se produjo un enfrentamiento armado el pasado mes de mayo con unos individuos que intentaron robar la mercancía.

Según una nota de prensa remitida por el Cuerpo, se han llevado a cabo tres registros domiciliarios, dos en la provincia de Sevilla y otro en la localidad onubense de Beas, que había pasado a ser el nuevo punto de custodia de la droga. En total se intervinieron más de seis kilos de cogollos de marihuana envasados al vacío, una pistola Glock, y más de 150 cartuchos.

La investigación tiene su origen en el mes de mayo de este año, cuando varios individuos intentaron robar una importante cantidad de marihuana almacenada en una nave industrial de Sevilla. El lugar funcionaba como centro de almacenaje, envasado y etiquetado de la droga, lo que se conoce como una "guardería", al mando un grupo criminal liderado y asentado en la Costa del Sol.

Durante el intento de robo, o "vuelco", se produjo un enfrentamiento armado entre ambos grupos, ya que el inmueble estaba custodiado por miembros del grupo investigado y encargados de evitar la sustracción de la sustancia estupefaciente. A la llegada de los agentes, lo autores habían huido, llevándose parte de la droga y varias armas en distintos vehículos.

Fruto de la Operación Monkeyz se han detenido a dos personas, que ya pasaron a disposición de la Autoridad Judicial, por su presunta participación en los delitos de pertenencia a grupo criminal, tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas y defraudación de fluido eléctrico. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.