GRANADA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, en el marco de una operación denominada 'Almuelco25', ha desarticulado un grupo criminal dedicado a realizar vuelcos de marihuana en la costa de Granada. En total, once personas han sido puestas a disposición judicial como presuntas autoras de un delito de tráfico de drogas y otro de pertenencia a grupo criminal.

Además, dos de los detenidos están investigados también por un delito de atentado contra los agentes de la autoridad, según ha informado este viernes la Guardia Civil en una nota de prensa.

La actuación que dio origen a la operación tuvo lugar a principios de octubre, cuando una patrulla de Seguridad Ciudadana del Puesto Principal de la Guardia Civil de Almuñécar sorprendió a varios individuos encapuchados "descargando, de forma apresurada, bolsas de basura negras desde sus vehículos hacia el interior de una vivienda" de esta ciudad de la Costa Tropical. Al aproximarse, los agentes percibieron un intenso olor a marihuana.

Al verse descubiertos, los encapuchados huyeron en distintas direcciones, algunos hacia el interior de la vivienda. Los guardias civiles iniciaron la persecución, lograron impedir que cerraran la puerta del inmueble y, tras un forcejeo, detuvieron a dos de ellos.

Posteriormente, el Área de Investigación del Puesto de Principal de Almuñécar se hizo cargo de las actuaciones y registró la vivienda, donde se localizaron 220 plantas de marihuana recién cortadas escondidas en el interior de las bolsas. Durante la investigación, los agentes determinaron que las plantas habían sido sustraídas esa misma noche de un invernadero situado en el municipio vecino de Salobreña.

En una inspección posterior del invernadero, llevada a cabo por los agentes de investigación de la Guardia Civil de Salobreña, se hallaron evidencias claras del robo y se localizaron 120 plantas de marihuana en su interior. Como resultado, el propietario del invernadero fue puesto a disposición judicial como presunto autor de un delito de cultivo y elaboración de droga.

La investigación continuó para identificar al resto de integrantes del grupo criminal que habían logrado huir en un primer momento. Finalmente, se localizó y puso a disposición judicial a otros ocho individuos implicados supuestamente en el vuelco de la marihuana, consiguiendo desmantelar por completo la estructura delictiva.

En total, once personas han sido puestas a disposición judicial, y la operación ha permitido intervenir dos vehículos, 340 plantas de marihuana y diversos objetos empleados para perpetrar los vuelcos. La investigación permanece abierta y no se descartan nuevas detenciones.