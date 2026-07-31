Cae una organización criminal asentada en Albolote (Granada) dedicada al tráfico internacional de marihuana

1108166.1.260.149.20260731131621 Marihuana envasada intervenida en la operación 'Nazarí 152 Albolut' - GUARDIA CIVIL

GRANADA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, en el marco de la operación 'Nazarí 152 Albolut' desarrollada por el Equipo contra la Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Comandancia de Granada, ha desarticulado una organización criminal asentada en la localidad de Albolote, y liderada por un clan familiar, dedicada al cultivo, acopio y distribución de grandes cantidades de marihuana a organizaciones criminales de otros países de Europa.

La investigación, se inició a finales del pasado mes de marzo tras detectar movimientos vinculados al tráfico de marihuana en varias localidades del área metropolitana, los cuales permitieron identificar la existencia de una organización criminal dedicada en al tráfico masivo de sustancias estupefacientes cuyos destinatarios finales eran principalmente organizaciones criminales asentadas en otros países de Europa.

La organización criminal operaba de manera estructurada, con funciones diferenciadas en el ciclo delictivo de dirección, coordinación y ejecución. Para el desarrollo de las diversas actividades, disponían de una amplia infraestructura inmobiliaria dispuesta entre diferentes localidades de la provincia de Granada.

Así pues, contaban con una alta capacidad logística y medidas de contravigilancias destinadas a evitar la acción policial y asegurar la distribución de la droga, empleando sofisticados medios tecnológicos como inhibidores de frecuencia y dispositivos de geolocalización.

La distribución de la droga la realizaban con un amplio abanico de posibilidades, desde vehículos 'go fast', pasando también por empresas de transportes, así como empresas de paquetería, con los cuales trasladaban la droga hacía los compradores extranjeros.

La operación culminó el pasado 2 de julio con la entrada y registro de 12 inmuebles, situados en Albolote, Maracena, Cúllar Vega, Santa Fe y Calicasas, y con la detención de 37 personas presuntamente vinculadas al entramado, que han quedado a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia, plaza 8 de Granada.

De los registros practicados se intervinieron más de 160 kilogramos de cogollos de marihuana envasados al vacío y listos para su distribución, clasificados mediante etiquetas adhesivas, utilizadas para identificar las partidas como un marcaje propio de calidad y organizar su distribución hacia receptor final.

También se aprehendieron 380 plantas de cannabis sativa y hachís.

Asimismo, se incautaron cinco armas de fuego, un arma blanca, numerosa munición de varios calibres, varias máquinas envasadoras, un inhibidor de frecuencia, dos balizas GPS, catorce coches y tres motocicletas.

Igualmente, se aprehendieron más de 124.000 euros en efectivo, una máquina de contabilizar billetes y joyería de diverso valor, todo ello relacionado con la actividad económica de la organización criminal.

Un hecho a destacar es la detención de un ciudadano de nacionalidad irlandesa, el cual era el enlace entre la organización criminal española y la organización extranjera, y se encontraba junto a los principales investigados realizando funciones de fedatario de la calidad de la sustancia estupefaciente que iba a ser transportada.

Por otro lado, en cuanto a la investigación patrimonial, clave para la desarticulación completa de la organización criminal, ésta ha permitido el bloqueo de más de 10 inmuebles, 20 vehículos y numerosas cuentas bancarias de hasta 16 entidades diferentes, todo ello por un valor que supera los 2 millones de euros.

A los detenidos se les atribuyen, entre otros, los delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas, cultivo o elaboración de drogas y blanqueo de capitales.

ANIMALES

Durante uno de los registros practicados en la operación, concretamente en una vivienda situada en la localidad de Albolote, los agentes localizaron en una habitación anexa dos especímenes de mono tití pincel blanco en el interior de una jaula.

Se trata de una especie de fauna silvestre cuya tenencia está prohibida conforme a normativa nacional e internacional, por lo que se solicitó la intervención del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Comandancia de Granada.

Los guardias civiles comprobaron la situación en la que se encontraban los primates y constataron la ausencia de documentación que acreditara su legal procedencia, así como la falta de asistencia veterinaria alguna. Ambos ejemplares fueron intervenidos y trasladados a un centro de rescate y rehabilitación de mamíferos exóticos, donde recibirían la atención especializada necesaria.

Tras recibir el informe clínico veterinario, que confirmó el mal estado de los animales (muy delgados, con alopecias y diversas anomalías compatibles con un cuidado inadecuado), la propietaria, una mujer de 32 años, fue puesta a disposición judicial ante la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Granada como presunta autora de un delito contra la fauna.

En otra de las parcelas registradas de la misma localidad, los agentes comprobaron la posesión de animales domésticos y exóticos --concretamente un perro, un caballo, dos ponis y un guacamayo azul-- en situación irregular, encontrándose algunos de ellos en condiciones malas condiciones higiénico sanitarias, por lo que se procedió a la tramitación de infracciones administrativas ante los organismos competentes.

Los animales quedaron en posesión de sus propietarios, un hombre y una mujer, a disposición de las autoridades competentes. Asimismo, se formularon infracciones administrativas ante distintos organismos por la existencia de un pozo de agua carente de autorización.