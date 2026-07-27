Caixaban y Garántia renuevan su colaboración con una línea de financiación de 450 millones para las empresas andaluzas

Director territorial de CaixaBank en Andalucía, Juan Ignacio Zafra, y presidente de Garántia, Javier González de Lara. - CAIXABANK

SEVILLA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank y Garántia, la Sociedad de Garantía Recíproca de Andalucía, han renovado su colaboración con el objetivo de "seguir facilitando" el acceso a la financiación de las empresas andaluzas. Como resultado de este acuerdo, ambas entidades han ampliado hasta los 450 millones de euros la línea de crédito destinada a impulsar la actividad económica de autónomos y pequeñas y medianas empresas de la comunidad.

Según ha informado la entidad en una nota, el nuevo convenio ha incrementado de "forma significativa" los recursos disponibles respecto a ejercicios anteriores y permitirá acceder a financiación en "condiciones preferentes" a aquellos autónomos y pymes que cuenten con el aval de Garántia SGR y desarrollen su actividad o tengan su sede social en Andalucía.

De esta manera, el acuerdo ha sido suscrito este lunes en Málaga por el director territorial de CaixaBank en Andalucía, Juan Ignacio Zafra, y el presidente de Garántia, Javier González de Lara. Por tanto, la línea de financiación estará disponible durante un año desde la firma del convenio y permitirá formalizar operaciones de crédito con condiciones ventajosas en cuanto a plazos y tipos de interés. Además, dichas operaciones contarán con el aval solidario de Garántia y podrán solicitarse por autónomos y pymes, con independencia de su forma jurídica.

Al mismo tiempo, la iniciativa persigue favorecer el desarrollo de nuevos proyectos empresariales y reforzar la competitividad del tejido productivo andaluz. Por ende, Juan Ignacio Zafra ha destacado que este acuerdo "refuerza la voluntad de CaixaBank de seguir acompañando a las empresas y a los profesionales en sus proyectos de inversión y crecimiento, poniendo a su disposición soluciones de financiación adaptadas a sus necesidades y contribuyendo al desarrollo económico de Andalucía".

Por su parte, Javier González de Lara señaló que "la colaboración entre entidades financieras y sociedades de garantía resulta fundamental para mejorar el acceso al crédito de las pymes y los autónomos. Ampliar los recursos disponibles permite que un mayor número de empresas pueda acometer inversiones y desarrollar nuevos proyectos en condiciones más favorables".