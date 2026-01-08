CaixaBank y la Academia de Ciencias Sociales y Medio Ambiente renuevan su compromiso con la sostenibilidad. - CAIXABANK

SEVILLA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank y la Academia de Ciencias Sociales y Medio Ambiente de Andalucía han renovado su compromiso con la sostenibilidad a través del convenio de colaboración que mantienen para "impulsar la actividad, el desarrollo y la conservación del entorno natural de Andalucía".

Según ha detallado CaixaBank en una nota, el acto de firma ha contado con la presencia del presidente de la Academia de Ciencias Sociales y Medio Ambiente de Andalucía, Antonio Pascual; el director territorial de CaixaBank en Andalucía, Juan Ignacio Zafra; el director comercial de Empresas de CaixaBank de Andalucía Occidental, Guillermo Martín Rodríguez y el secretario canciller de la Academia, Santiago Herrero León.

El acuerdo contempla, entre otras cuestiones, el lanzamiento en 2026 de la sexta edición del Premio de Sostenibilidad y Medio Ambiente 'Francisco de Asís' que reconoce a aquellas personas, instituciones y empresas que apuestan por el desarrollo sostenible desde cualquiera de sus ámbitos y llevan a cabo iniciativas, investigaciones o proyectos "con impacto en la sociedad, en la mejora del medioambiente o que puedan favorecer sistemas de economía circular".

En la edición anterior, el Premio amplió sus categorías para reconocer de forma "más específica" las contribuciones en distintos ámbitos. Además de la categoría individual, se incorporaron las modalidades Sociedad y Medioambiente, Centro de Investigación y Medio Ambiente y Economía y Medio Ambiente.

Los galardonados fueron: Carlos Manuel Herrera Maliani (Sociedad y Medioambiente), Instituto del Agua de la Universidad de Granada (Centro de Investigación y Medio Ambiente) y Ángel Camacho Alimentación (Economía y Medio Ambiente).

CAIXABANK, REFERENTE EUROPEO EN SOSTENIBILIDAD

CaixaBank es una entidad con un fuerte vínculo histórico con el impacto social de su actividad, con la responsabilidad de impulsar una economía positiva para el bienestar de las personas.

Tras la presentación del Plan de Sostenibilidad 2025-2027, --que forma parte del Plan Estratégico de CaixaBank-- la entidad se ha comprometido a movilizar 100.000 millones de euros en finanzas sostenibles para "continuar avanzando hacia una economía más sostenible y favorecer el desarrollo económico y social de las personas".

Todo ello con la financiación de proyectos de energías renovables, movilidad limpia y edificaciones eficientes, "facilitando soluciones que aceleren la transición sostenible de empresas y familias, promoviendo la inclusión financiera, favoreciendo la formación y el empleo y respondiendo a las necesidades que plantea la creciente longevidad".

Asimismo, en el tercer trimestre de 2025, CaixaBank ha superado los 33.300 millones de euros en movilización de finanzas sostenibles, un 40% más respecto al mismo periodo de 2024, y el 16,5% de ingresos financieros son generados por financiación sostenible.

De acuerdo con los objetivos del Plan, la entidad debe situarse por encima de la media de las entidades europeas de referencia que forman parte de Euro Stoxx Banks en, al menos, tres de los cinco principales ratings de sostenibilidad (S&P Global, MSCI ESG Ratings, Sustainable Fitch, ISS ESG y Sustainalytics).

En la actualidad, la puntuación otorgada a CaixaBank de estos cinco analistas de referencia se sitúa por encima de la media en todos los casos, ocupando la primera posición del ranking de MSCI y Sustainable Fitch.