Caixabank y Andalucía Trade impulsan la internacionalización de empresas andaluzas en la jornada 'Puerta al Exterior'

SEVILLA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank, en colaboración con Andalucía Trade, ha reunido en CaixaForum Sevilla a más de 40 empresas andaluzas con motivo de la decimoctava edición de su jornada 'Puerta al Exterior', un encuentro que ofrece a las empresas la oportunidad de entrevistarse con los expertos de CaixaBank en comercio exterior, tesorería y banca internacional para valorar diferentes mercados y vías de expansión para sus negocios.

Según ha explicado la entidad en una nota, esta iniciativa se consolida como una plataforma de asesoramiento estratégico vital para que las empresas avancen en su proceso de internacionalización. La jornada ha contado con la apertura institucional del director comercial de Empresas de Andalucía Occidental de CaixaBank, Guillermo Martín, y de la jefa del Área de Promoción Exterior y Red Internacional de Andalucía Trade, María Lara, quienes han destacado la importancia de la internacionalización como "motor de crecimiento y competitividad" para las empresas andaluzas.

Asimismo, la directora de Negocio de Comercio Exterior de Banca de Empresas en CaixaBank, Blanca Cantelar, ha abordado los principales instrumentos de financiación internacional. Por su parte, la jefa de la Unidad de Empresas de Cesce, Paula de las Casas, ha explicado cómo el crédito suministrador puede convertirse en "una palanca clave" para que las empresas andaluzas "afronten su expansión internacional con mayor seguridad y capacidad financiera".

La sesión ha continuado con la intervención de Gracia Pujadas, del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, quien ha detallado los fondos del FIEM para apoyar proyectos de internacionalización; y con una segunda intervención de María Lara, centrada en los instrumentos de apoyo de Andalucía Trade.

Tras una ronda de preguntas, la jornada ha concluido con entrevistas B2B con la sucursal de CaixaBank en Marruecos, las oficinas de representación internacionales de Argelia, India y Perú, el Spanish Desk en México, así como con Andalucía Trade.

La oportunidad de interactuar directamente con especialistas en comercio exterior y responsables de la red de Banca Internacional de CaixaBank en estos países facilita el acceso a información personalizada para optimizar las operaciones de las empresas en estos mercados específicos, analizar la apertura de nuevos mercados e impulsar la expansión internacional.

Según ha valorado la entidad, CaixaBank mantiene un "firme compromiso" con la internacionalización de las empresas y ofrece su conocimiento extenso del mercado global para facilitar las operaciones comerciales en el exterior.

La entidad cuenta con un área especializada en comercio exterior y una extensa red de especialistas para atender las necesidades específicas de las empresas en este ámbito.

Asimismo, ha indicado que ofrece productos y servicios especializados que ayudan a las empresas a gestionar sus operaciones de importación y exportación, así como opciones de financiación adaptada y una amplia gama de soluciones innovadoras que les permiten gestionar las operaciones internacionales íntegramente online.

RED INTERNACIONAL DE CAIXABANK

La presencia internacional de CaixaBank se canaliza a través de su red de Banca Internacional de sucursales y oficinas de representación repartidas por todo el mundo y de acuerdos de cooperación con bancos internacionales de primer nivel.

Además, la entidad bancaria ha subrayado que la red internacional de CaixaBank ofrece apoyo a los clientes empresa de la entidad que operan en el exterior, así como a corporaciones locales a través de cobertura mundial.

Cuenta con más de 300 profesionales, casi 30 puntos de presencia internacional y acuerdos con más de 1.600 bancos corresponsales. A su juicio, esta red permite cubrir 72 países que representan el 94% de los flujos de comercio exterior desde o hacia España.

La red de Banca Internacional de CaixaBank está compuesta por sucursales en Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, Marruecos y Polonia, todas ellas autorizadas por los reguladores para proveer diversos servicios financieros y bancarios.

Además, la entidad cuenta con 17 oficinas de representación repartidas por todo el mundo: Estambul (Turquía), Pekín, Shanghái y Hong Kong (China), Singapur, Dubái (Emiratos Árabes Unidos), Nueva Delhi (India), El Cairo (Egipto), Argel (Argelia), Johannesburgo (Sudáfrica), Nueva York (EE.UU.), Santiago de Chile (Chile), Bogotá (Colombia), Sao Paulo (Brasil), Lima (Perú), Sídney (Australia) y Toronto (Canadá).

También tiene un equipo Spanish Desk en Viena y en el mexicano Inbursa (Ciudad de México) para dar servicio a empresas clientes de CaixaBank en este mercado.

En este sentido, Caixabank ha detallado que estas oficinas ofrecen asesoramiento y acompañamiento en los ámbitos de trade finance, banca corporativa, pagos y financiación de proyectos.

FORTALECIMIENTO DEL SECTOR EMPRESARIAL

CaixaBank es la entidad de referencia para empresas en España. Los clientes de la entidad financiera se benefician de un modelo de especialización desplegado desde sus 212 centros de empresa repartidos por toda la geografía española, en los que trabajan más de 2.000 profesionales altamente cualificados y con una sólida reputación en el asesoramiento empresarial.

La entidad cuenta con especialistas en financiación, pymes, comercio exterior, tesorería, turismo, negocio inmobiliario y agroalimentario, que ofrecen un servicio personalizado más allá de lo financiero para apoyar e impulsar al sector empresarial.

En el ámbito internacional, CaixaBank apoya a sus clientes empresa con diversas soluciones operativas con acceso efectivo territorial a 156 mercados de distintos países y ofrece el mejor asesoramiento para sus operaciones en el extranjero.

La entidad presta servicio tanto a las pymes y microempresas que están iniciando sus actividades exportadoras como a las grandes corporaciones y grupos empresariales que afrontan proyectos internacionales más complejos.

Además, CaixaBank ha lanzado su nuevo Plan de Sostenibilidad trienal, que forma parte del nuevo Plan Estratégico 2025-2027, con el que movilizará 100.000 millones de euros en finanzas sostenibles para continuar avanzando hacia una economía más sostenible y favorecer el desarrollo económico y social de las personas.