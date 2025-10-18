Calendario de apertura comercial en domingos y festivos en Andalucía 2026﻿

Archivo - Varias personas en la terraza de un bar. Imagen de archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El calendario laboral de apertura comercial en Andalucía 2026 establece 16 domingos y festivos autorizados para abrir al público. Según la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, estos días se recogen en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), consultado por Europa Press.

Este calendario tiene como objetivo facilitar la actividad comercial en fechas clave, beneficiando tanto a consumidores como a empresarios del sector. A continuación, se detallan los domingos y festivos autorizados para la apertura comercial en Andalucía en 2026:

- Domingo 4 de enero

- Sábado 11 de enero

- Sábado 28 de febrero

- Jueves 2 de abril

- Domingo 3 de mayo

- Domingo 5 de julio

- Domingo 26 de julio

- Domingo 2 de agosto

- Sábado 15 de agosto

- Lunes 12 de octubre

- Lunes 2 de noviembre

- Domingo 29 de noviembre

- Lunes 7 de diciembre

- Domingo 13 de diciembre

- Domingo 20 de diciembre

- Domingo 27 de diciembre