Calendario laboral Andalucía 2027: festivos, días no laborables y puentes

SEVILLA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El calendario laboral de 2027 ya ha definido los festivos tanto en el ámbito nacional como en el autonómico, el mismo número que este año, según una resolución de la Dirección general de Trabajo publicada este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE). En el caso andaluz, el calendario cuenta con dos particularidades, puesto que los festivos laborales del 28 de febrero y del 15 de agosto se trasladan al lunes posterior al coincidir en domingo.

De esta forma, los andaluces disfrutarán de dos lunes festivos en las jornadas posteriores al Día de Andalucía y al día de la Asunción de la Virgen, tal y como informó el Consejo de Gobierno andaluz el pasado 29 de abril.

Por otro lado, para 2027, se han establecido como días festivos el miércoles, 6 de enero (Epifanía del Señor) y el 25 de marzo (Jueves Santo), coincidiendo con las festividades estatales. Esta última jornada festiva mencionada permitirá que los andaluces puedan disfrutar de un puente de cuatro días durante la Semana Santa.

A estos dos días escogidos como fiestas de ámbito autonómico se suman las fiestas de ámbito nacional del viernes, 1 de enero (Año Nuevo); 26 de marzo (Viernes Santo); sábado, 1 de mayo (Fiesta del Trabajo); lunes, 16 de agosto (domingo posterior a la Asunción de la Virgen); martes, 12 de octubre (Fiesta Nacional de España); lunes, 1 de noviembre (Todos los Santos); lunes, 6 de diciembre (Día de la Constitución Española); miércoles, 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción) y sábado, 25 de diciembre (Día de la Natividad del Señor).

De este modo, los cuatro días consecutivos libres en Semana Santa no son la única posibilidad de puente en la comunidad autónoma andaluza. El viernes, 1 de enero, y los lunes 1 de noviembre y 6 de diciembre son las otras posibilidades que tienen los andaluces de hacer puente.

Este último, además, cuenta con el aliciente de convertirse en el puente más largo del año en 2027 para los andaluces si pueden librar el martes, 7 de diciembre, ya que podría encadenarse con el miércoles, 8 de diciembre.

CALENDARIO LABORAL 2027 EN ANDALUCÍA

Así quedaría la relación de festivos, días no laborables y posibles puentes en la comunidad andaluza.

- 1 de enero (viernes), Año Nuevo.

- 6 de enero (miércoles), Epifanía del Señor.

- 1 de marzo (lunes), Día de Andalucía.

- 25 y 26 de marzo (Jueves Santo y Viernes Santo).

- 1 de mayo (sábado), Fiesta del Trabajo.

- 16 de agosto (lunes), lunes posterior a la Asunción de la Virgen.

- 12 de octubre (martes), Fiesta Nacional de España.

- 1 de noviembre (lunes), Día de la Constitución Española.

- 6 de diciembre (lunes), Día de la Constitución Española.

- 8 de diciembre (miércoles), Inmaculada Concepción.

- 25 de diciembre (sábado), Natividad del Señor.



PARTICULARIDADES EN OTRAS COMUNIDADES

El caso andaluz no es exclusivo en el resto del Estado. Comunidades autónomas como Cataluña y la Comunidad Valenciana han decidido desplazar a otro día el jueves 25 de marzo (Jueves Santo), pero no con el miércoles, 6 de enero (Día de los Reyes), que todas las comunidades han decidido mantener.

Además, Aragón, Asturias, Canarias, Castilla y León y la Comunidad de Madrid se suman a Andalucía al trasladar el festivo al lunes, 16 de agosto, día siguiente a la Asunción de la Virgen, mientras que el resto de las comunidades lo mantienen el domingo.

Así, en 2027 serán fiesta en toda España el viernes 1 de enero (Año Nuevo), el miércoles 6 de enero (Epifanía del Señor), el viernes 26 de marzo (Viernes Santo), el sábado 1 de Mayo (Fiesta del Trabajo), el sábado 15 de agosto (Asunción de la Virgen), el martes 12 de octubre (Fiesta Nacional de España), el lunes 1 de noviembre (Fiesta de Todos los Santos), el lunes 6 de diciembre (Día de la Constitución Española), el miércoles 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción) y el sábado 25 de diciembre (Natividad del Señor).

En suma, el año 2027 contará con un total de catorce días festivos, de los cuales dos serán locales, fijados por cada consistorio. Las doce festividades restantes corresponden al ámbito nacional y autonómico, siendo nueve de ellas comunes en todo el país.