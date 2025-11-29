Calendario laboral de Andalucía en Navidad 2025: este es el puente de diciembre y el festivo que cae en sábado

Archivo - Imágenes del alumbrado navideño. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El calendario laboral general y local de Andalucía para la Navidad de 2025 contempla tres días festivos. Uno de ellos permitirá hacer puente, mientras que otro coincidirá en sábado y el tercero caerá en jueves. Así consta en la resolución de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), consultada por Europa Press.

En concreto, en el último mes de 2025 serán festivos en Andalucía los siguientes días:

- Sábado 6 de diciembre. Día de la Constitución.

- Lunes 8 de diciembre. Inmaculada Concepción.

- Jueves 25 de diciembre. Natividad del Señor.

A estos días se añaden los dos festivos locales que cada ayuntamiento de la comunidad establece, los cuales variarán en función de si dichas celebraciones ya han tenido lugar o no. Consulta aquí cuáles son los festivos locales.