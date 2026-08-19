El calor da una tregua este jueves en Andalucía y las tormentas activan el aviso amarillo en Almería y Granada

Archivo - La lluvia azota en la comunidad andaluza. Imagen de archivo. - Álex Cámara - Europa Press - Archivo

SEVILLA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El calor dará una tregua en la jornada de este jueves, 20 de agosto, en la comunidad andaluza, donde no se prevé ningún aviso por altas temperaturas. En cambio, las tormentas cobrarán protagonismo y activarán el aviso amarillo en algunos puntos de las provincias de Almería y Granada.

Según recoge la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su página web, consultada por Europa Press, los avisos amarillos por tormentas estarán activos entre las 12,00 y las 22,00 horas en la comarca almeriense del Valle del Almanzora y Los Vélez, así como en la granadina de Guadix y Baza.

En el conjunto de Andalucía, la jornada de este jueves estará marcada en el interior oriental por cielos poco nubosos que tenderán a cubrirse, con chubascos y tormentas, más probables e intensos en las zonas de sierra y durante la tarde. Estos fenómenos podrán ser localmente fuertes y estar acompañados de granizo y rachas de viento muy fuertes. En el resto de la comunidad se esperan intervalos de cielos nubosos, con chubascos que ocasionalmente podrían ir acompañados de tormentas.

En cuanto a las temperaturas, permanecerán sin cambios en el extremo occidental, mientras que descenderán en el resto de Andalucía, con un descenso "notable" de las máximas en el interior oriental. Por último, los vientos soplarán de componente oeste, con intensidad moderada a fuerte en el litoral mediterráneo y floja a moderada en el resto de la comunidad.