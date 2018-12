Calvo pide reflexión en el PSOE tras el 2D y alerta contra los planteamientos de "ultra derecha" de Vox

Actualizado 10/12/2018 11:04:32 CET

SEVILLA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Gobierno, ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, Carmen Calvo, ha abogado por hacer una reflexión "profunda" dentro del PSOE tras los resultados de las últimas elecciones andaluzas del 2 de diciembre y ha advertido de que los planteamientos de la "ultra derecha" de Vox son "difíciles de entender" desde la democracia.

Así se ha pronunciado Calvo este lunes en una entrevista en Canal Sur, recogida por Europa Press, donde ha explicado que a su partido le toca hacer un "análisis" porque "hay mucha gente que mira bien a PSOE porque son votantes ideológicamente cercanos" pero que en estos últimos comicios no han salido a votar. "Esto requieren una reflexión y análisis profundos", ha dicho, añadiendo que su partido "avanza cuando es realista" y hace la "autocrítica que corresponde".

En este punto, la vicepresidenta también ha señalado que hay que agradecer al electorado que haya hecho que el PSOE-A sea el partido más votado en Andalucía porque es el partido de la "izquierda responsable" que trabaja para "cambiar las cosas, pero no con frases que quedan bien y luego no cambian nada". Así, se ha mostrado preocupada porque todo "lo que se ha conseguido" para que la comunidad "salga del subdesarrollo" se vea amenazado por fuerzas que se alejan de la "defensa cerrada" del Estatuto de Autonomía y de la Constitución.

"Me preocupa la fuerza que dice que hay que quitar la legislación que permite que hombres y mujeres avancemos en igualdad", ha señalado refiriéndose a Vox que, según ha continuado, quiere "desmontar" la ley que protege a las mujeres de la inseguridad que produce la violencia de género sin que sirva "de nada" que cada año haya mujeres asesinadas. "Qué clase de planteamiento democrático es ese", se ha preguntado.

LOS QUE "SUENAN A VIEJO"

Calvo también ha señalado que, a pesar de que esta fuerza se centre en decir que han sido malos tiempos para Andalucía los de aquí para atrás, la realidad es que "ha habido aciertos y errores pero el último ha sido un periodo brillante para la historia de Andalucía". Así, ha asegurado que están en el error los que dicen que la comunidad "no ha avanzado" y los que quieren "resolver los problemas llenando Andalucía de estereotipos". "Los que venga porque sea nuevo, que a mi me suenan a viejo, no va a ser mejor", ha sentenciado.

Lo que ha sucedido en Andalucía, ha explicado la vicepresidenta, es que "ha entrado la ultraderecha" con unos planteamientos "difíciles de entender" desde la democracia que "obligan" a los que "se mantienen dentro de los valores democráticos" a "insistir en que hay que seguir avanzando en la igualdad, la justicia, la libertar y el pluralismo ideológico. Para Calvo, "no hay nada nuevo en quienes dicen que tienen la solución fácil a problemas difíciles" y los que manifiestan tener "soluciones rápidas" están "mintiendo".

"No hay nada nuevo, ni bueno ni real, más bien es bastante falso, en quienes creen que tienen una varita mágica para decir simplezas, porque el mundo es complejo y quienes crean que tienen una solución rápida y simple están mintiendo", ha remachado y ha admitido que la comunidad andaluza necesita "cambios" pero "no para retroceder".

Preguntada por si hay margen para que el PSOE-A forme gobierno en Andalucía, Calvo ha recalcado que es el partido más votado y que lo que le sorprende que el PP-A, que ha defendido siempre que gobernase la lista más votada, ahora diga que no y que, de su lado, Ciudadanos, quiera que su candidato Juan Marín sea presidente por alguna "razón divina" cuando ha quedado tercero. "Cada uno se tendrá que ver su coherencia", ha zanjado.