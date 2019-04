Calvo avisa que "ya solo hay una derecha": Casado es "sincero y le pone la alfombra roja a Vox"

Publicado 27/04/2019 0:23:50 CET

Planas pide mantener "la tensión hasta el último momento", porque estas elecciones "no están ganadas"

CÓRDOBA, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Gobierno y secretaria de Igualdad del PSOE, Carmen Calvo, ha advertido este viernes de que "ya solo hay una derecha", que "se ha radicalizado", después de que el candidato del PP a la Presidencia, Pablo Casado, "hoy ha sido sincero y le ha puesto la alfombra roja a Vox para entrar en el Gobierno de la Nación".

Así lo ha remarcado en el acto de cierre de campaña del PSOE cordobés en el Sojo del Mercado Victoria, acompañada por el candidato número uno del PSOE al Congreso de los Diputados por Córdoba y ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas; el secretario general del PSOE cordobés, Antonio Ruiz, y Aida García, de Juventudes Socialistas, que ha abierto el acto.

Al respecto, Calvo ha declarado que "hasta hace muy poco se distinguía la derecha de la extrema derecha", pero "tristemente ya no hay que distinguir, porque es la extrema derecha la que manda sobre dos partidos políticos que no han sido capaces de defender la posición conservadora de la democracia española". "Ese es el problema que tenemos en este momento en este país", ha expresado, aseverando que "manda la ultraderecha", para lo cual ha puesto de ejemplo la situación actual en Andalucía.

De este modo, ha apuntado que "lo que se confronta el domingo no son unas elecciones, sino que es un dilema y el reto de que si este país sigue construyendo su modelo democrático, profundizando y sin ningún paso atrás, o lo contrario". Y es que, "cada vez que dicen España, hay una España de bien y una España de mal", ha apostillado.

En palabras de Calvo, "esta derecha nos devuelva al franquismo amenazando", por lo que ha llamado a "pararlos el domingo", puesto que "la fórmula de esta campaña ha sido todos contra nosotros", precisando a tal efecto que "el único partido en condiciones de parar esto es el PSOE", para lo cual ha aseverado que "el país pide al PSOE un esfuerzo de patriotismo" y "parar a la ultra derecha, porque está a las puertas del Congreso y del Senado", ha advertido.

Por tanto, la vicepresidenta ha señalado que "este domingo hay que decidir si es la derecha que vuelve y nos quieren volver a meter en el armario del franquismo a la política española, o decidir que hay que defender para el futuro lo construido en 40 años con mucho esfuerzo y que es mérito del pueblo español", indicando en este caso que el PSOE, con sus 140 años, "siempre ha estado al pie del cañón de la modernidad de España, la defensa de la democracia y la Constitución".

Al hilo, cree que "se les debería caer la cara de vergüenza, porque el PSOE no solo fue artífice de esta Constitución, sino que la hemos defendido frente a los ataques de ETA, en la crisis del 23F y en la crisis del 155, que quien ayudó a Rajoy fue Pedro Sánchez", a la vez que ha elogiado la defensa de la memoria histórica.

Por otra parte, la vicepresidenta del Gobierno ha aplaudido distintas medidas aprobadas desde el mes de junio en el Ejecutivo, entre ellas en esta jornada con "una decisión importante para las energías limpias y para los ayuntamientos", valorando en este caso "los viernes sociales de las comparecencias del Consejo de Ministros", frente a lo que había antes con "los viernes de dolores", de hecho ha subrayado que actualmente "las cuentas del país cuadran y lo ha dicho hasta el exministro Luis de Guindos (PP), que ya es el colmo".

Ante ello, la candidata número dos del PSOE por Madrid ha subrayado que "la recompensa el domingo no son los cargos, sino el encargo para que este país tenga rumbo y ser el gran país que es dentro de Europa", manteniendo que de estos comicios está pendiente "Europa y el mundo", con el fin de que "España siga conservando contra viento y marea un Gobierno socialista".

Así, la secretaria de Igualdad del PSOE confía en que "una parte muy importante del voto que va a recibir el PSOE sea de las mujeres, que serán las que le dirán a Ribera y a Casado, a las órdenes de Abascal, que no vamos a retroceder en libertades, derechos e igualdad", así como "la movilización de la gente joven".

Además, ha animado a conseguir que la candidata del PSOE a la reelección en la Alcaldía cordobesa, Isabel Ambrosio, sea de nuevo alcaldesa "con comodidad y con un Gobierno de la Nación que la acompañe", y ha detallado que se ha recorrido toda España, salvo Ceuta y Mellila, y "¡no sabéis cómo está el partido en todos los rincones de España, no lo podéis ni imaginar, porque la gente vuelve a pensar en hace muchos años, con emoción, entrega y compromiso!", ha exclamado, para confesar que la gente pide al PSOE "salvar del peligro que hay en el horizonte".

En definitiva, la vicepresidenta ha asegurado que "este partido está como nunca para llegar al 26 de mayo a pelear las autonomías que tocan, las europeas y hasta el último ayuntamiento", si bien ha avisado que antes, el domingo "hay que votar para ganar y para gobernar, porque no vale solo ganar", recordando "el triste aviso" de lo que puede ocurrir como en Andalucía.

TRABAJO HASTA EL DOMINGO

Por su parte, el cabeza de lista del PSOE por Córdoba, Luis Planas, ha advertido de que "los minutos más peligrosos son después del 90 y estamos en el 89", de manera que "este es el momento fundamental", porque "aunque acabe formalmente la campaña electoral, la vida no acaba; no acaban las conversaciones; no acaban las charlas; ni hablar con los amigos, la familia y los vecinos", de ahí que haya llamado a mantener "la tensión hasta el último momento".

Según ha remachado el ministro, "estas elecciones no están ganadas; se ganarán si la mayoría de españoles y españolas quieren que las ganemos, y las vamos a ganar", pero "para eso hay que recorrer los pocos metros que llevan a la meta", mientras que "otros están en la crispación y en el extremismo", avisando de que Casado "le abre la mano a Vox para formar parte del Gobierno". "¡Tan desesperados están en ganar por cualquier medio y echar a Sánchez!", ha espetado Planas, para zanjar que "no lo lograrán y vamos a conseguir la mayoría en las urnas".

El candidato socialista ha asemejado al PSOE y sus 140 años con "un corredor de larga distancia, que cuando ve la meta y el momento de la llegada, da una vuelta más, porque tiene miedo a que le quede una vuelta", destacando al respecto que están viendo el domingo, "pero en el fondo como militantes queremos una vuelta más", para lo cual "está el 26 de mayo y conseguir ganar las elecciones municipales y las europeas".

No obstante, ha insistido en que este domingo "hay dos opciones, o un Gobierno que mira al futuro, sabe y trabaja por el futuro con más libertad, progreso, igualdad, feminista, capaz de transformar la sociedad española y continuar avanzando por la senda del crecimiento económico y la justicia social, o bien un Gobierno de los tres partidos de la derecha y para mirar hacia atrás y parar el progreso de España, incluso volver hacia atrás".

PETICIÓN DEL VOTO EN 210 ACTOS

Mientras, el secretario general del PSOE de Córdoba, Antonio Ruiz, ha augurado que "el ambiente del próximo domingo cuando levantemos la urnas y se cuenten los votos del PSOE, Pedro Sánchez seguirá siendo el presidente con el Gobierno de PSOE", si bien ha defendido que "se necesita hasta el último voto en el último minuto", de ahí que hayan recorrido la provincia "por todos sus rincones", con 210 actos, según ha afirmado.

"El domingo el PSOE no se juega el futuro, ni siquiera se trata de un proyecto político, sino que se trata de un modelo de país", ha argumentado Ruiz, quien ha dicho que "hay que decidir entre el modelo progresista de una España solidaria, participativa, inclusiva y con justicia social, o el modelo de la ultraderecha, que significa involución y la España en blanco y negro". Si bien, ha asegurado que "se respira muy buen ambiente y el domingo estaremos contando votos del PSOE".