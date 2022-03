Calvo defiende el envío de armamento a Ucrania: "El presidente, una vez más, da muestras de seriedad política"

Carmen Calvo en una imagen de archivo a 22 de febrero de 2022, en Madrid (España). - Marta Fernández Jara - Europa Press

SEVILLA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La diputada y presidenta de la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados, Carmen Calvo (PSOE), ha defendido este miércoles la decisión del presidente, Pedro Sánchez (PSOE), de enviar material militar ofensivo a Ucrania para defenderse de la invasión rusa, de forma que "el presidente, una vez más, da muestras de seriedad política", y ha apuntado que a la hora de opinar de este conflicto "no valen las posturas perfecta".

Así se ha pronunciado en declaraciones a la prensa en Sevilla, donde ha participado en un acto previo al 8M y donde ha asegurado que "hay que parar a los rusos con los medios que han querido utilizar, que desgraciadamente es la guerra", y después ha precisado que "no deberíamos decir ni siquiera Rusia porque Putin ha tomado esas decisiones seguramente en contra de una parte muy importante del propio pueblo ruso".

La exvicepresidenta del Gobierno ha apuntado que una cosa es no intervenir militarmente porque Ucrania no es miembro de la OTAN y otra no hacer nada. "Eso no es serio en política", por tanto Sánchez "ha hecho muy bien con comportarse una vez más con responsabilidad y seriedad", ha dicho.

"Esto no va de debates teóricos ni de ponerte en la posición perfecta, pensando en nada más que no sea en este momento hacerle frente a un Putin absolutamente sangriento y ayudar al Ucrania a salir lo más rápidamente posible del alto coste que ya tiene porque son vidas que ya están perdiendo", ha afirmado.

Ha subrayado que "aquí lo que valen son las facturas eficientes para dos objetivos", que son "parar a Putin y decir que la Unión Europea por segunda vez ha dado una lección de que existimos", siendo la primera los Fondos europeos Next Generation para ayudar a los estragos de la pandemia, en este caso "diciéndole a Putin y al resto del mundo en la escena internacional que Europa sabe también perfectamente dosificar cuáles son sus respuestas".

De hecho, se ha congratulado de que "lo que estamos haciendo es ahondar mucho más en el proyecto europeo y eso es, dentro de esta tragedia, una buena noticia" que "tal vez" Putin no había tenido en cuenta, así como que Ucrania "está respondiendo de una manera mucho más unánime, seguramente de lo que Putin pensaba, teniendo en cuenta que dentro de Ucrania hay un sector prorruso".