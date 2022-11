Calvo defiende que la seguridad de las mujeres "no es debatible" y lamenta que "el fascismo clame en el Congreso"

CÓRDOBA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ex vicepresidenta del Gobierno y presidenta de la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados, Carmen Calvo, ha defendido este viernes, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que "el pilar fundamental de la democracia es la seguridad de las mujeres", algo que "no es debatible", a la vez que ha lamentado que "el fascismo clame en el Congreso de los Diputados" tras las intervenciones de representantes de Vox.

En declaraciones a los periodistas en Córdoba tras el minuto de silencio en este 25N, acompañada de la subdelegada del Gobierno, Rafaela Valenzuela, y la secretaria general del PSOE cordobés, Rafi Crespín, Calvo ha alertado de "la realidad durísima", porque "38 mujeres asesinadas no se pueden negar; el dolor de su familia, los hijos que han dejado, y los propios menores, que van 48 también asesinados desde que hay registros".

"Esto no es debatible, ni es negociable", ha señalado, para advertir a "quienes desde el fascismo no solamente niegan la violencia contra las mujeres, sino que además negándola la fomentan", a lo que ha añadido que "hacen algo terrible, que pensábamos que conforme avanzara la democracia y la responsabilidad para atajar el machismo iba a ir mejorando, que las generaciones más jóvenes tuvieran cada día más claro que la convivencia tiene que ser en respeto, en las relaciones personales y en las públicas".

Sin embargo, "se ha visto al fascismo clamar en el Congreso de los Diputados, pero no es la primera vez", ha mantenido la diputada socialista, quien cree que "casi ninguna mujer en la política puede dejar de contar algún episodio machista contra ella".

Ante ello, ha indicado que "muchos chicos jóvenes piensan que la violencia de género es un invento, porque el fascismo se lo dice". Por eso, ha dicho que "construir una sociedad igualitaria entre hombres y mujeres es el corazón de la propia democracia, mucho más cuando hablamos de violencia y asesinatos, de diferentes circunstancias donde las mujeres no se sienten ciudadanas libres ni protegidas".

En su opinión, "se ha avanzado mucho y resulta muy reconfortante ver cómo el día 25 de noviembre están aquí las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, las instituciones, los alcaldes y una sociedad volcada", recordando que "hace 30 años no había nadie en este discurso", pero ha avisado de "la reacción contra el feminismo misógina, que desde el fascismo niega que el machismo exista y que la violencia sea su peor rostro".

Así, Calvo ha lamentado que este jueves "se escuchara cómo alguien reivindicaba la hombría en el Congreso de los Diputados". "No sabemos lo que es eso, porque los demócratas sabemos qué es el respeto, luchar por la igualdad, construir con dignidad la convivencia de todos", ha aseverado.

A su juicio, "hay demasiada gente invirtiendo en odio y en violencia, que le gusta un insulto en vez de un argumento; y frente a eso, hay que estar todos los demócratas y las mujeres feministas".

Al respecto, ha sostenido que "la democracia es feminismo, porque aporta la respuesta a más de la mitad de la población en todos sus problemas". "Y el principal que hay todavía es nuestra seguridad, que no solamente es con la violencia y con los asesinatos, sino que es con el incremento de los delitos contra la libertad e integridad sexual, que están creciendo en los más jóvenes y que esto forma parte de quienes están en la involución, en hacer que este país involucione en respeto, libertades y convivencia", ha opinado.

INCREMENTO DE CASOS EN JÓVENES

Ante las estadísticas con el incremento de casos de violencia de género en jóvenes, Calvo ha manifestado que "el fascismo ha vuelto, que es muy viejo, que se reviste de ropajes nuevos y que desgraciadamente mucha gente lo compra".

De este modo, ha recordado que este jueves "un diputado que representa al fascismo español dijo que ellos son superiores y que esto no solamente forma parte de lo más negro del pasado de este país y de cualquier otro, sino que hay que saber desenmascararlo".

En palabras de Calvo, "eso es muy fácil comprarlo desde el patriarcado, porque el patriarcado y el fascismo se entienden estupendamente", de ahí que haya lanzado que "nos estamos jugando una sociedad verdaderamente igualitaria en respeto a la diversidad de cada quien o volver a la tiranía del deseo y de quién impone minoritariamente sus caprichos".

Y es que, ha agregado, este jueves se han visto en el Congreso "discursos de capricho, no de ideas; de imposición, no de argumentos", de manera que "ante esto hay que alertar continuamente, no sólo las instituciones, el ámbito educativo y el ámbito personal en la familia, sino que los medios de comunicación tienen que ayudar".

Para la exvicepresidenta, "no se le puede poner foco durante mucho tiempo a quien simplemente no está a la altura ni de la tribuna, ni del lugar que pisa", remarcando que "ayer se dijo que un grupo era superior a todos los demás", con "un discurso fascista", cuando "no hay nada por encima del pueblo español, de su Constitución, de sus urnas y de sus acuerdos", ha reivindicado.

"COMBATIR LA DISCRIMINACIÓN MACHISTA"

Por su parte, Crespín ha llamado este 25N a "combatir la discriminación machista que desgraciadamente sufren muchas mujeres en esta sociedad, y cuya máxima expresión es la violencia de género y el cobarde asesinato de hasta 1.166 mujeres y 47 niños en España desde 2003, año en que comenzaron a elaborarse las estadísticas", para "avanzar todos hacia una sociedad libre e igualitaria donde se logre la violencia cero contra las mujeres".

Al hilo, la socialista ha alentado a "estar en las manifestaciones y sensibilizando a la sociedad, pero también hay que estar comprometidos materialmente con los presupuestos, que es la ley más importante que se aprueba en cualquier Parlamento, porque es lo que permite aplicar las políticas y diferenciar dos modelos, el modelo de la derecha y el de la izquierda".

En este sentido, ha dicho que "en el presupuesto andaluz de 2023 las políticas de Igualdad sufren un recorte de 18 millones de euros, mientras que los Presupuestos Generales del Estado de 2023 del Gobierno de Pedro Sánchez incrementan los fondos del Ministerio de Igualdad en 47 millones de euros, un 9% más que los aprobados en 2022, hasta alcanzar la cifra histórica de 573 millones, de los que la partida en políticas contra las violencias machistas llega a los 320 millones de euros, un 56% del total", entre otros aspectos que ha citado.

Con motivo de la Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Subdelegación del Gobierno ha acogido un encuentro con la mesa redonda 'Agentes de protección y atenión a las ciudadanas'. Posteriormente, se han entregado diplomas de reconocimiento a responsables de asociaciones de mujeres, agentes de la Policía Nacional, de la Guardia Civil y funcionarios de Instituciones Penitenciarias.

Al mediodía, se ha celebrado el minuto de silencio por las víctimas y supervivientes de la violencia machista y se ha leído la declaración institucional. Tras ello, Carmen Calvo ha ofrecido la ponencia 'Las mujeres en democracia'.