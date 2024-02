Cámara de Cuentas aconseja a varios ayuntamientos garantizar la exactitud en el cálculo del endeudamiento financiero

SEVILLA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Cuentas de Andalucía ha recomendado a los ayuntamientos de Almonte (Huelva), Arcos de la Frontera (Cádiz), Barbate (Cádiz) y Los Palacios y Villafranca (Sevilla) instaurar procedimientos que permitan garantizar la exactitud en el cálculo de las principales magnitudes económica presupuestarias relacionadas con el endeudamiento financiero.

Así lo señala en su informe de fiscalización del endeudamiento financiero de estos ayuntamientos en el ejercicio 2021. De igual manera, también pide que implanten las medidas necesarias que permitan realizar una adecuada planificación, gestión y control de los plazos legales de remisión de información a la Cámara de Cuentas.

Otra de las recomendacines pasa por que mejoren la organización y el control interno en la tramitación de los expedientes, de forma que permitan garantizar la exactitud e integridad de su contenido y su revisión con posterioridad a su tramitación.

Por último, ha pedido a estos ayuntamientos que identifiquen, revisen y analicen aquellos saldos deudores en cuentas contables de naturaleza acreedora para proceder a su correspondiente regularización y que estos no desvirtúen los estados financieros.

En su fiscalización, la Cámara de Cuentas ha emitido una opinión desfavorable para Arcos de la Frontera, Barbate y Los Palacios y Villfranca porque el endeudamiento financiero registrado en estos ayuntamientos "no expresan en todos los aspectos significativos la imagen fiel de la situación financiera al cierre del ejercicio 2021".

En concreto, apunta que Arcos de la Frontera y Barbate no han registrado de forma adecuada en sus estados financieros las operación es de agrupación de préstamos formalizados durante 2021. Además, estos dos ayuntamientos junto al de Los Palacios y Villafranca no han reclasificado a corto plazo la deuda bancaria que vencía en el ejercicio 2022.

Asimismo, Barbate y Los Palacios y Villafranca no tenían contabilizada adecuadamente su deuda bancaria al cierre del ejercicio de 2021. Este último ayuntamiento mantiene, además, una deuda con la Junta derivada de la liquidación de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir que "no tiene registrada en sus estados financieros".

Por su parte, ha emitido una opinión financiera con salvedades para el de Almonte porque el registro de su endeudamiento en sus cuenta anuales refleja la imagen fiel de la situación financiera pero ha detectado una "incorrección", ya que, al cierre del ejercicio fiscalizado, "no tenía registrado en sus estados financieros un importe de 692.611,50 euros correspondiente a obligaciones de pago pr devoluciones de la Participación de Tributos del Estado.

RENDICIÓN DE CUENTAS

El ente fiscalizador también ha llamado la atención sobre que Almonte, Arcos de la Frontera y Barbate no han rendido la Cuenta General del ejercicio 2021, pero es que Arcos de la Frontera y Barbate no lo hacen desde 2016. En el caso de Los Palacios y Villafranca, en su cuenta general del ejercicio 2021, "no incluye la memoria ni el estado de flujos efectivo".

El Ayuntamiento de Arcos de la Frontera viene prorrogando su presupuesto desde 2015 y tiene concedido un aval frente a terceros sinque la conste su concesión. Además, Barbate y Los Palacios y Villafranca han formalizado operaciones de préstamos "sin que consta informa de Intervención sobre la operación de endeudamiento".

También destaca que "no consta" que Almonte, Arcos de la Frontera y Los Palacios y Villafranca calculen el importe de su deuda viva y ha detectado que Barbate "no tenía registrada deudas con administraciones públicas por 35,8 millones, que en su mayor parte provenían de ejercicios anteriores fiscalizados".