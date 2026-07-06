La Cámara de Cuentas alerta que más de la mitad de las entidades andaluzas no ha rendido las cuentas de 2024

Imagen de archivo del nuevo logotipo de la Cámara de Cuentas de Andalucía. - JOAQUIN CORCHERO / EUROPA PRESS

SEVILLA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Cuentas de Andalucía ha alertado de los "bajos porcentajes" de rendición de cuentas que mantienen las entidades locales de la comunidad autónoma, después de constatar que, a fecha de 15 de mayo de 2026, un total de 465 entidades, el 52,01% del tota, no había rendido la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2024.

Así se recoge en el informe anual sobre la rendición de cuentas del Sector Público Local andaluz correspondiente al ejercicio 2024, en el que el órgano fiscalizador analiza el grado de cumplimiento de la obligación de formular, aprobar y rendir la Cuenta General, así como la calidad de la rendición de ayuntamientos, diputaciones provinciales y mancomunidades con entidades dependientes y obligadas a consolidar sus cuentas.

La Cámara de Cuentas ha advertido de que los porcentajes de rendición de las entidades locales andaluzas no han superado el 50% en ninguno de los tres últimos ejercicios analizados. En concreto, en 2022 rindieron sus cuentas, a fecha de conclusión de los trabajos, 422 entidades de un censo de 893, el 47,26%; mientras que en 2023 fueron 434 de 894, el 48,55%, y en 2024 la cifra se situó en 429 entidades, el 47,99% del total.

En cuanto al cumplimiento de los plazos establecidos, únicamente 240 de 894 entidades locales principales incluidas en el censo rindieron la Cuenta General de 2024 en plazo, lo que representa el 26,85% del total. Otras 189 entidades lo hicieron posteriormente y hasta el 15 de mayo de 2026, fecha de conclusión de los trabajos de fiscalización.

De este modo, pese a que el porcentaje de entidades que rindieron sus cuentas dentro del plazo ha mejorado respecto a los dos ejercicios anteriores --el 20,94% en 2022 y el 25,95% en 2023--, el porcentaje total de rendición continúa por debajo de la mitad de las entidades fiscalizadas.

El Sector Público Local Andaluz está constituido por un total de 1.436 entes, de los que 894 son entidades locales principales, entre diputaciones provinciales, ayuntamientos, entidades locales autónomas y mancomunidades, mientras que otros 542 son entes dependientes o instrumentales.

Entre estos últimos se encuentran sociedades mercantiles, organismos autónomos, consorcios, fundaciones e instituciones sin ánimo de lucro y entidades públicas empresariales.

Según recoge el informe, los ayuntamientos que sí han rendido sus cuentas representan al 58,69% de la población de Andalucía.

CONSOLIDACIÓN DE CUENTAS

La Cámara de Cuentas ha analizado también el cumplimiento de la obligación de consolidar las cuentas. De las 208 entidades que deben rendir las cuentas consolidadas correspondientes al ejercicio 2024, únicamente 88, el 42,31%, habían rendido la Cuenta General.

De estas 88 entidades, un total de 34, el 38,64%, no cumplió con la obligación de consolidar sus cuentas, mientras que otras 27 se acogieron a los motivos de dispensa previstos en la normativa.

El análisis de la rendición por tramos de población refleja que los mayores índices de incumplimiento se registran entre los ayuntamientos de mayor población y aquellos de entre 5.000 y 20.000 habitantes.

En concreto, los municipios de más de 50.000 habitantes presentan un porcentaje de no rendición del 53,33%, mientras que entre las localidades con una población comprendida entre los 5.000 y los 20.000 habitantes este porcentaje alcanza el 52,63%.

Un total de 16 ayuntamientos andaluces de más de 50.000 habitantes no habían rendido sus cuentas de 2024 a fecha de conclusión de los trabajos de fiscalización.

Se trata de los ayuntamientos de Benalmádena (Málaga), Cádiz, El Ejido (Almería), El Puerto de Santa María (Cádiz), Fuengirola (Málaga), Huelva, Jaén, Jerez de la Frontera (Cádiz), Linares (Jaén), Marbella (Málaga), Mijas (Málaga), Rincón de la Victoria (Málaga), Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), Torremolinos (Málaga), Utrera (Sevilla) y Vélez-Málaga (Málaga).

Por provincias, la Cámara de Cuentas considera "especialmente destacables" los elevados niveles de no rendición registrados en Cádiz, donde el porcentaje alcanza el 68,89%, y Almería, con un 59,22%.

A continuación se sitúan las provincias de Sevilla, con un porcentaje de entidades que no han rendido sus cuentas del 56,60%, y Málaga, donde la tasa de incumplimiento asciende al 53,40%.

El informe señala, además, que las diputaciones provinciales de Cádiz, Granada y Málaga tampoco habían rendido las cuentas correspondientes al ejercicio 2024 a fecha de 15 de mayo de 2026.

La Cámara de Cuentas pone asimismo el foco sobre la reincidencia en el incumplimiento de esta obligación y advierte de que un total de 146 entidades no ha rendido sus cuentas en ninguno de los últimos cinco años, correspondientes al periodo comprendido entre 2020 y 2024.

A este respecto, el órgano fiscalizador recuerda que la Ley de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno tipifica como infracción "muy grave" en materia de gestión económica y presupuestaria el incumplimiento de la obligación de rendición de cuentas conforme a lo establecido en la normativa.

Por otro lado, el análisis de las 429 cuentas que sí fueron rendidas mediante el sistema de validaciones ha permitido detectar un total de 5.775 incidencias.

De estas incidencias, 4.686 corresponden a problemas que afectan a las entidades principales y otras 1.089 están relacionadas con las entidades dependientes.

La Cámara de Cuentas recoge asimismo las causas alegadas por los ayuntamientos para justificar la falta de rendición y apunta principalmente a problemas relacionados con los recursos humanos.

Entre estas dificultades figuran la falta de sustitución de las bajas de personal, la elevada rotación del personal de intervención y la baja cualificación del personal encargado de las áreas de contabilidad e intervención.

Ante esta situación, el órgano fiscalizador formula una serie de recomendaciones destinadas a mejorar los bajos índices de rendición registrados durante los últimos años.

Así, insta a los órganos competentes de las administraciones estatal, autonómica y local a reforzar la capacidad y la suficiencia de recursos y medios cualificados de las intervenciones locales para desarrollar sus funciones de control interno de la actividad económica, financiera y presupuestaria.

Asimismo, reclama que se garantice la disponibilidad de medios suficientes para llevar la contabilidad, elaborar la Cuenta General de las entidades locales e impulsar su rendición dentro de los plazos establecidos.

La Cámara de Cuentas recomienda igualmente a los órganos competentes de las administraciones estatal y autonómica que, en cuanto tengan conocimiento de la falta de rendición de las cuentas generales, promuevan medidas que impulsen en la práctica el cumplimiento de esta obligación.

Por último, el informe plantea fortalecer la asistencia y el asesoramiento a los municipios, especialmente a aquellos con menos de 5.000 habitantes, por parte de las diputaciones provinciales.

Para ello, propone potenciar y desarrollar los procedimientos de asistencia ya existentes en estas entidades supramunicipales y establecer mecanismos de seguimiento y control que permitan evaluar la eficacia de la ayuda prestada a los municipios.