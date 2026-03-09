Cámara de Cuentas de Andalucía y universidades públicas analizan la fiscalización en una jornada formativa

Cartel de la jornada 'La fiscalizaición de las universidades públicas andaluzas'. - CÁMARA DE CUENTAS DE ANDALUCÍA

SEVILLA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Cuentas de Andalucía celebrará el próximo martes, 17 de marzo, una jornada formativa centrada en la fiscalización de las universidades públicas andaluzas, con el objetivo de "abordar los mecanismos de control, rendición de cuentas y transparencia en el ámbito universitario".

Tal y como ha emitido la entidad en una nota, el encuentro, que se desarrollará en la sede de la institución, reunirá a técnicos de la propia Cámara de Cuentas y representantes de los Consejos Sociales de las universidades públicas de Andalucía para analizar los principales resultados y recomendaciones derivados de los trabajos de fiscalización realizados por el órgano de control externo.

Bajo este contexto, la jornada será inaugurada por el presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía, M. Alejandro Cardenete Flores, junto a la presidenta del Foro de los Consejos Sociales de las Universidades Públicas de Andalucía, María Teresa Pagés Jiménez.

En esta línea, la entidad ha precisado que durante la sesión se presentarán varias ponencias técnicas sobre el control económico financiero de las universidades públicas andaluzas. Entre los temas que se abordarán figuran la plataforma de rendición de cuentas de las universidades, la fiscalización de las cuentas anuales, así como el análisis de la remisión de información relativa a contratos y convenios.

Asimismo, las intervenciones correrán a cargo de personal técnico de la Cámara de Cuentas, en concreto, la coordinadora del Departamento de Coordinación, Nuria Guerrero Lebrón; la auditora María Ángeles de la Torre Parra; y las técnicas de auditoría Soledad Martín Castellano y Marta Seguí Azpilcueta.

En relación, el programa se cerrará con una mesa redonda en la que participarán representantes de los Consejos Sociales de las universidades de Almería, Cádiz y Granada, junto a técnicos de la Cámara de Cuentas, para debatir sobre los retos actuales en materia de supervisión, transparencia y mejora de la gestión universitaria.

En suma, la jornada se enmarca en la estrategia de revisión de los mecanismos de rendición de cuentas y de colaboración institucional con los consejos sociales de las universidades andaluzas.