Cámara de Cuentas apunta "déficit" de coordinadores de trasplantes y que falta de máquinas "impide aprovechar órganos"

La Cámara de Cuentas de Andalucía ha señalado sobre el proceso de donación y trasplante de órganos en la región la existencia de "un déficit de coordinadores", por cuanto contabiliza 8,2 por cada millón de habitantes, cuando apunta que la media nacional es de 12.

Y a esa menor proporción de recursos humanos añade también las características del equipamiento médico por cuanto apunta que "la carencia de estas máquinas (equipos de perfusión regional normotérmica) en algunas provincias impide el aprovechamiento de algunos órganos para trasplante".

Son conclusiones que aporta en su informe de fiscalización operativa y de cumplimiento de esta actividad médica en el ejercicio 2022, que ha consultado Europa Press.

En su abordaje de otro aspecto como es la equidad en el acceso a los trasplantes y en los tratamientos señala el organismo de fiscalización externa que "es difícilmente mensurable", aunque indica que "se ha comprobado que la distribución de órganos y la gestión de la lista de espera se realiza conforme al principio de equidad".

Sí señala la Cámara de Cuentas que en "los trabajos de campo se tuvo conocimiento de una gran variabilidad entre centros en las indicaciones de trasplante de pulmón", por cuanto precisa en este sentido que "pacientes con una misma afección podían ser incluidos o no en lista de espera para trasplante pulmonar según el centro o facultativo de adscripción".

Argumenta también el informe de fiscalización del ejercicio 2022 que "los datos de trasplante pulmonar y la lista de espera ponen de manifiesto una menor actividad en Andalucía respecto al resto de España", ya que explica aquí que aunque "se generan muchos pulmones (extracciones), el número de trasplantes es bajo en relación con la media nacional".

Esta conclusión la apoya en la comparativa del dato nacional y el andaluz, ya que la cifra nacional presenta una tasa de un 64% de trasplantes de los pacientes en lista de espera, mientras que el dato andaluz es de un 43%.

Reconoce la Cámara de Cuentas que "en 2023 hubo un importante incremento en los trasplantes pulmonares" por cuanto indica que en ese ejercicio, el posterior al objeto de su análisis, "se organizaron jornadas y cursos de formación para los neumólogos de referencia de distintos centros de Andalucía" con el propósito de "incentivar las indicaciones de trasplante y agilizar las pruebas necesarias para que la decisión del comité de trasplantes sobre la inclusión o no de un paciente en lista de espera no se demore".

Otro aspecto que remarca el informe del organismo de fiscalización es que la autonomía de los centros hospitalarios en su abordaje de los trasplantes induce a "una heterogeneidad que puede influir en factores importantes en la actividad trasplantadora", tesis que sustenta en el caso de "los tiempos de isquemia fría en los trasplantes renales", actividad donde asegura que "pueden estar parcialmente determinados por la forma de organización de los hospitales".

La Cámara de Cuentas advierte también que la retribución del personal está relacionada con esa autonomía de los hospitales, que puede derivar en "inequidad en las retribuciones de los profesionales", ya que da cuenta del hecho de que la misma actividad del personal sanitario según el centro en que lo haga se traduce en que "perciben importes diferentes en concepto de gratificación por la participación en los programas de donación y trasplante".

"APENAS HAY DONANTES PROCEDENTES DE CENTROS PRIVADOS"

Sigue el trabajo de la Cámara de Cuentas abordando otros aspectos como el contraste entre la sanidad pública y la privada ya que señala que "apenas hay donantes procedentes de centros privados", después de describir que "hay ocho hospitales privados autorizados para la extracción de órganos" y que "solo uno de los donantes de órganos generados en 2022 procede de un centro privado".

Argumenta en este sentido el informe del organismo fiscalizador que el hecho de que haya un menor número de fallecidos susceptibles de ser donantes en los centros privados puede responder a "la falta de incentivos" al explicar aquí que "no hay compensación económica para los hospitales privados detectores", así como que "en caso de que haya un coordinador de trasplantes en el hospital privado, este recibe ninguna gratificación por la labor que realiza".

"Los donantes suponen un coste para el centro privado (cesión de quirófano y, a veces, de anestesistas) y no obtienen ningún beneficio económico a cambio, más que, en todo caso, el reconocimiento publicitario", prosigue apuntando el trabajo de la Cámara de Cuentas.

TRABAJO DE CAMPO EN RED DE COORDINACIÓN Y CINCO HOSPITALES

El trabajo de la Cámara de Cuentas se ha centrado en la Red de Coordinación de Donación y Trasplante de Órganos, así como de los cinco centros trasplantadores: hospitales universitarios Puerta del Mar de Cádiz (HUPM), Reina Sofía de Córdoba (HURS), Virgen de las Nieves de Granada (HUVN), Regional de Málaga (HURM) y Virgen del Rocío de Sevilla (HUVR).

Explica el trabajo de la Cámara de Cuentas que "el primer trasplante de órganos en Andalucía se realizó en 1978 (trasplante renal realizado en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla), pero no es hasta 1991 cuando se crea la Coordinación Autonómica de Trasplantes de Andalucía (CATA)".

Dice que Andalucía registró un incremento del 24% en la actividad de donación de órganos respecto al ejercicio anterior, con 416 donantes, lo que elevó la tasa de donación a 48,9 donantes por millón de población (PMP), superando a la media nacional (46,3).

El número de trasplantes también se incrementó con 908 trasplantes de órganos, un 17% más que en 2021. En 2022 se realizaron 564 trasplantes de riñón, 228 de hígado, 43 de corazón, 54 de pulmón y 19 de páncreas.