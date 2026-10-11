La Cámara de Cuentas y el Consejo de Transparencia presenta la próxima semana sus informes anuales en el Parlamento

Archivo - El presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía, Manuel Alejandro Cardenete, en una comparecencia en el Parlamento de Andalucía. - JOAQUÍN CORCHERO - PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

SEVILLA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Andalucía acoge la próxima semana un total de siete comisiones parlamentarias en una agenda que también recoge una junta de portavoces previa al siguiente Pleno del 21 y 22 de octubre. Destaca la presentación en comisión de la memoria de actividades de la Cámara de Cuentas de 2025, así como del informe anual de actuación del Consejo de Transparencia y Protección de Datos del año 2025.

Según la agenda semanal consultada por Europa Press, las comisiones empiezan el martes con la comparecencia de la consejera de Servicios Sociales, Familias e Igualdad, Loles López, que informará sobre las políticas en materia de familias de su Consejería. Asimismo, la oposición le preguntará por la situación del servicio específico de atención psicológica a adolescentes de entre 14 y 17 años víctimas de violencia de género.

El miércoles será el turno de la comisión de Educación, en la que la consejera del ramo, María del Carmen Castillo, va a informar sobre las medidas puestas en marcha para mejorar la situación del profesorado en los centros con fondos públicos. Adicionalmente, comparecerá acerca de la atención al alumnado con necesidades educativas especiales.

A las 16,00 horas del miércoles, comienza la comisión de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural con la comparecencia del consejero Ramón Fernández-Pacheco para informar sobre la I Estrategia Andaluza de la Ganadería Extensiva Horizonte 2030. Asimismo, el organismo acogerá un debate sobre las incidencias detectadas en la tramitación de expedientes de contratación relativos a obras hidráulicas y concernientes a su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Ese mismo día, la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, va a hacer balance de las políticas impulsadas en el ámbito del trabajo autónomo y las nuevas líneas previstas. Asimismo, va a informar sobre las medidas impulsadas en materia de siniestralidad laboral.

El jueves por la tarde será el turno de la comisión de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local. En ella, el vicepresidente segundo y consejero, Manuel Gavira, va a informar sobre el primer Plan de Calidad y Simplificación Administrativa, aprobado por el Consejo de Gobierno. Asimismo, la Fiscalía Superior de Andalucía va a presentar su memoria del año 2026.

Esa misma mañana, el presidente de la Cámara de Cuentas, Manuel Alejandro Cardenete Flores, va a presentar la Memoria de Actividades del organismo de 2025, la Liquidación del Presupuesto y las Cuentas Anuales del ejercicio 2025 así como el Plan de Actuaciones para 2026 en la comisión de Economía, Hacienda y Fondos Europeos.

Tras la intervención, la vicepresidenta tercera y consejera del ramo va a informar sobre la situación de control económico-financiera del gasto público de la Administración de la Junta de Andalucía, los resultados de la sustitución del control previo por el control financiero permanente e implementación de recomendaciones de los órganos de control.

Por último, a las 13,00 horas comenzará la comisión de Presidencia, Sanidad y Emergencias en la que se va a presentar el Informe Anual de actuación del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía correspondiente al año 2025. Posteriormente, a las 16,00 horas intervendrá el vicepresidente primero y consejero de la materia, Antonio Sanz, para debatir sobre la la situación, evolución y avances de la investigación y la innovación en salud en el sistema sanitario público de Andalucía.