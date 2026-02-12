La Cámara de Cuentas detecta carencias en inventarios municipales en ayuntamientos de 15.000 a 20.000 habitantes

Archivo - Ayuntamiento de Arahal en imagen de archivo - DIPUTACIÓN DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Cuentas de Andalucía ha aprobado el informe de fiscalización relativo a los inventarios generales de bienes y derechos de los municipios andaluces con población comprendida entre los 15.000 y los 20.000 habitantes, correspondiente al ejercicio 2023, en el que analiza la situación de estos registros patrimoniales en 26 ayuntamientos y pone de relieve deficiencias en su actualización, conciliación contable y control interno.

Según han señalado en su informe 'Fiscalización de los Inventarios Generales de Bienes y Derechos de los municipios entre 15.000-20.000 habitantes', el trabajo se enmarca en el Plan de Actuaciones del órgano fiscalizador y tiene como finalidad comprobar si los inventarios municipales reflejan adecuadamente la realidad de los bienes y derechos que integran el patrimonio de las entidades locales, así como verificar el cumplimiento de la normativa aplicable en materia patrimonial y contable.

El informe evalúa tanto la existencia y aprobación formal de los inventarios como su grado de actualización, integridad, coherencia con la contabilidad municipal y adecuación a las exigencias legales, incidiendo en la importancia de estos instrumentos como herramienta básica de gestión y control del patrimonio público.

Según expone el documento, el inventario general constituye un elemento esencial para la administración eficiente de los bienes municipales, al permitir identificar, valorar y controlar los activos de titularidad local, así como garantizar la transparencia en la gestión.

La fiscalización contempla una revisión global del conjunto de municipios seleccionados y, adicionalmente, un análisis más exhaustivo en cuatro ayuntamientos concretos, en los que se ha aplicado un mayor nivel de alcance en las pruebas realizadas.

CARENCIAS EN ACTUALIZACIÓN Y CONCILIACIÓN CONTABLE

En relación con el grado de actualización de los inventarios, la Cámara de Cuentas constata que no todos los municipios analizados mantienen sus registros patrimoniales al día, detectándose retrasos en la incorporación de altas, bajas y modificaciones de bienes.

El informe señala igualmente que en algunos casos no existe una adecuada conciliación entre la información contenida en el inventario y los datos reflejados en la contabilidad municipal, lo que dificulta garantizar la correspondencia entre ambos sistemas y, por tanto, la fiabilidad de la información patrimonial.

Asimismo, se advierten insuficiencias en la sistematización y homogeneización de los datos, lo que repercute en la trazabilidad de los bienes y en el seguimiento de su situación jurídica y física.

El órgano fiscalizador incide en que la falta de integración entre inventario y contabilidad puede afectar a la calidad de las cuentas anuales, dado que el inventario constituye la base para la correcta valoración y registro de los activos municipales.

En este sentido, el informe subraya que la actualización periódica y la adecuada coordinación entre los servicios responsables de la gestión patrimonial y los de intervención o contabilidad resultan esenciales para asegurar la consistencia de la información y el control efectivo del patrimonio local.

ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN Y MUNICIPIOS CON ANÁLISIS REFORZADO

El trabajo examina un total de 26 municipios andaluces con población entre 15.000 y 20.000 habitantes, seleccionados conforme a los criterios establecidos en el plan de actuación del órgano de control externo.

Además del análisis general aplicado al conjunto de ayuntamientos, la Cámara ha llevado a cabo una fiscalización con mayor alcance en cuatro corporaciones locales: Arahal, Baena, Marchena y La Zubia.

En estos casos, el examen ha incluido pruebas más detalladas orientadas a verificar la integridad del inventario, la correcta clasificación y valoración de los bienes y la adecuación de los procedimientos de gestión a la normativa vigente.

El informe analiza aspectos como la aprobación formal del inventario por el órgano competente, la periodicidad de su revisión, la existencia de soporte documental suficiente y la identificación física de los bienes.

Asimismo, se comprueba si los ayuntamientos disponen de mecanismos adecuados para el registro de variaciones patrimoniales y para el control de los bienes adscritos a distintos servicios municipales.

MARCO NORMATIVO Y EXIGENCIAS LEGALES

La fiscalización se realiza a la luz de la normativa que regula el régimen jurídico de las entidades locales y la gestión de su patrimonio, así como de los principios contables aplicables al sector público.

El inventario general de bienes y derechos constituye una obligación legal para las corporaciones locales y debe recoger de forma detallada todos los bienes, derechos y acciones que integran su patrimonio, con expresión de su naturaleza, situación y valoración.

El informe recuerda que estos registros deben mantenerse actualizados y reflejar las variaciones que se produzcan como consecuencia de adquisiciones, enajenaciones, cesiones o cualquier otra alteración patrimonial.

Además, la normativa exige que el inventario guarde coherencia con la contabilidad municipal, de modo que los bienes inventariados coincidan con los activos recogidos en el balance y en las cuentas anuales.

La Cámara de Cuentas incide en que el cumplimiento de estas exigencias no solo responde a un mandato legal, sino que constituye una garantía para la adecuada gestión de los recursos públicos y para la rendición de cuentas ante la ciudadanía.

RECOMENDACIONES PARA REFORZAR EL CONTROL PATRIMONIAL

Entre sus conclusiones, el informe formula recomendaciones dirigidas a mejorar la calidad y fiabilidad de los inventarios municipales en el tramo de población analizado.

En primer lugar, insta a los ayuntamientos a reforzar los procedimientos de actualización periódica de los inventarios, asegurando la incorporación inmediata de cualquier variación patrimonial.

Asimismo, recomienda mejorar la coordinación entre las distintas áreas municipales implicadas en la gestión de los bienes, especialmente entre los servicios técnicos, patrimoniales y de intervención.

El órgano fiscalizador también propone avanzar en la integración de los sistemas informáticos de inventario y contabilidad, con el fin de garantizar la coherencia de la información y facilitar su seguimiento.

Igualmente, subraya la conveniencia de establecer mecanismos de control interno más sólidos que permitan detectar y corregir posibles deficiencias en el registro y valoración de los bienes.

TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

La Cámara de Cuentas enmarca esta actuación dentro de su función de control externo de la actividad económico-financiera del sector público andaluz, con el objetivo de contribuir a la mejora de la gestión y a la transparencia institucional.

El informe será remitido al Parlamento de Andalucía y a las entidades locales afectadas, que podrán formular las alegaciones que estimen oportunas conforme al procedimiento establecido.

Con esta fiscalización, el órgano de control pretende reforzar la calidad de la información patrimonial en los municipios de tamaño medio, un segmento que, por su volumen de población y recursos, gestiona un patrimonio relevante dentro del ámbito local andaluz.

La Cámara destaca que disponer de inventarios completos, actualizados y coherentes con la contabilidad resulta fundamental para la planificación de inversiones, el mantenimiento de infraestructuras y la defensa jurídica del patrimonio municipal.

El documento completo de la fiscalización se encuentra disponible en el portal institucional de la Cámara de Cuentas de Andalucía, donde se detallan los objetivos, alcance, conclusiones y recomendaciones derivadas del análisis realizado.