Cámara de Cuentas fiscalizará la contratación de patrocinio de la empresa pública para la gestión de turismo y deporte

SEVILLA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Cámara de Cuentas ha aprobado el documento de directrices técnicas de la fiscalización de cumplimiento de la contratación pública de patrocinio de la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y el Deporte de Andalucía, S.A.(Epgtda).

Según ha detallado la Cámara de Cuentas en una nota, el objetivo general de la fiscalización es "analizar el grado de observancia por parte de la Epgtda de los requisitos exigidos en la normativa de aplicación en relación con la contratación de patrocinios y, por ende, emitir una opinión de legalidad en términos de seguridad razonable".

Asimismo, el ámbito objetivo se centrará en el área de contratos de patrocinio. "Se evaluarán controles diseñados e implementados por la empresa para garantizar la fiabilidad de la información y el cumplimiento de la normativa de aplicación en el área objeto de fiscalización", ha explicado.

De esta manera, el alcance temporal del trabajo se referirá a los ejercicios 2022, 2023 y 2024. No obstante, se desarrollarán pruebas y procedimientos de auditoría sobre "datos, informaciones o actividades de ejercicios anteriores o posteriores si éstos resultaran necesarios para una mejor consecución de los objetivos de la actuación".