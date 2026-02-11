Caminos de Pasión presenta 'Días de Cuaresma', un recorrido por la tradición del interior de Andalucía

El presidente de Caminos de Pasión y alcalde de Puente Genil, Sergio Velasco, en la presentación de 'Días de Cuaresma'. - CAMINOS DE PASIÓN

PUENTE GENIL (CÓRDOBA), 11 (EUROPA PRESS)

Caminos de Pasión, la ruta cultural que combina historia, patrimonio artístico, tradiciones, gastronomía, artesanía y naturaleza en municipios emblemáticos del interior de Andalucía, reconocidos por su importancia histórica, cultural y natural, ha presentado este miércoles su programa 'Días de Cuaresma'.

Tal y como ha indicado Caminos de Pasión en una nota, el acto de presentación se ha celebrado en la Sacristía de Bodegas Delgado de Puente Genil (Córdoba), de la mano del presidente de la ruta y alcalde de esta localidad cordobesa, Sergio Velasco.

Un año más, la Cuaresma convierte a los municipios que integran la ruta en la antesala de una de las celebraciones más arraigadas del interior de Andalucía: la Semana Santa. En 2026, este tiempo litúrgico se desarrolla entre el 18 de febrero y el 29 de marzo, periodo durante el cual Caminos de Pasión ha diseñado una completa programación con el objetivo de mostrar al visitante cómo se viven, se preparan y se comparten estas tradiciones en cada territorio.

Así, bajo el lema 'Tradición viva en el corazón de Andalucía', el programa reúne más de 70 actos culturales y litúrgicos, la XI Ruta de Cocina y Repostería de Cuaresma y Semana Santa con la participación de más de 80 establecimientos, la visita a más de 30 talleres artesanales, recorridos por un centenar de museos y exposiciones permanentes y temporales, así como más de una veintena de visitas turísticas temáticas guiadas por expertos locales.

Como complemento a esta oferta, y por segundo año consecutivo, Caminos de Pasión refuerza sus acciones de comunicación con una estrategia de Street Marketing, que contempla una carpa itinerante. Esta recorrerá, durante los días de Cuaresma, los diez municipios de la ruta, acercando a pie de calle y en contacto directo con la población local la oferta turística y cultural vinculada a la Cuaresma y la Semana Santa.

Durante la presentación, el presidente de Caminos de Pasión, Sergio Velasco, ha señalado que "la Cuaresma es un momento clave para entender la Semana Santa del interior de Andalucía, porque es cuando se preparan los cultos, se ensayan los sones y se vive la tradición desde dentro, con una enorme implicación social".

Velasco ha subrayado además que "este programa permite al visitante acercarse no solo a los actos religiosos, sino también al patrimonio, la gastronomía, la artesanía y la forma de vida de nuestros municipios, generando una experiencia turística completa y auténtica".

En este sentido, el presidente ha destacado que "Caminos de Pasión apuesta por un turismo cultural sostenible, vinculado al territorio y a su población, en el que el visitante comparte tiempo y espacio con quienes mantienen vivas estas tradiciones". Asimismo, ha puesto en valor las acciones de promoción, afirmando que "la carpa itinerante de Street Marketing refuerza la difusión directa en nuestros municipios y ayuda a divulgar, desde dentro, el valor turístico y cultural de la Cuaresma y la Semana Santa".

Dentro de esta oferta hay actividades que se mantienen todo el año como visitas guiadas interpretativas del patrimonio cofrade local, o menús degustación con la cocina típica de estas fechas, sumando las visitas a museos y espacios expositivos de Semana Santa en los lugares donde están. Toda la programación puede consultarse en 'https://www.caminosdepasion.com/wp-content/uploads/Dias-de-C...', mientras que el vídeo promocional puede verse en 'https://www.youtube.com/watch?v=kVANA1IPXhY'.

70 ACTIVIDADES

La programación de actos y cultos organizada por cofradías y hermandades en los municipios de Caminos de Pasión es especialmente rica y diversa, superando las 70 actividades destacadas. Entre ellas, sobresalen, entre otras, el Vía Crucis de la Unión Local de Cofradías y Hermandades en Alcalá la Real (Jaén); los Misereres de Baena (Córdoba); el Culto Mozárabe en Cabra (Córdoba); el Vía Crucis del Consejo de Hermandades en Carmona (Sevilla); el Vía Crucis Penitencial en Écija (Sevilla) o el Vía Crucis del Santísimo Cristo del Silencio en Lucena (Córdoba).

Además, del 18 de febrero al 5 de abril, Caminos de Pasión celebra la XI Ruta de Cocina y Repostería de Cuaresma y Semana Santa, que reúne a restaurantes, bares, conventos y confiterías donde degustar platos y dulces tradicionales, en algunos casos reinterpretados con toques contemporáneos. Este año, como novedad, se incorporan talleres, muestras y experiencias gastronómicas que permiten conocer de primera mano la elaboración de recetas típicas de este tiempo.

Por otro lado, las visitas guiadas temáticas de Cuaresma y Semana Santa permiten descubrir el patrimonio artístico, social y devocional de los municipios de la ruta de la mano de guías locales especializados. Más de una veintena de experiencias acercan al visitante a iglesias, conventos, ermitas y santuarios que custodian un valioso legado de arte sacro, además de propuestas culturales vinculadas a estas celebraciones.

ARTESANÍA COFRADE

Con más de 30 talleres artesanos, Caminos de Pasión permite conocer oficios estrechamente ligados a la Semana Santa, como el bordado, la cerería, la imaginería, la orfebrería, la escultura o la elaboración de instrumentos musicales. Una herencia viva que define la identidad de cada municipio y constituye un importante activo cultural y económico.

Además, la red de museos, exposiciones permanentes y temporales, y Casas Hermandad ofrece al visitante un recorrido por siglos de devoción, permitiendo conocer enseres, imágenes, pasos procesionales y documentos que explican la singularidad de la Semana Santa en cada localidad y su transmisión entre generaciones.

La Semana Santa en la ruta Caminos de Pasión se caracteriza por la singularidad de sus ritos, la riqueza artística de sus imágenes procesionales y la calidad de su patrimonio musical. Tradiciones con siglos de historia que se mantienen vivas gracias a la implicación de la población local y que convierten a estos municipios en un destino único para vivir la pasión en el corazón de Andalucía.

CAMINOS DE PASIÓN

Caminos de Pasión es una ruta cultural que combina historia, patrimonio artístico, tradiciones, gastronomía, artesanía y naturaleza en diez municipios emblemáticos del interior de Andalucía. Todos tienen en común su devoción y hermosas tradiciones de la Semana Santa.

Los pueblos que la integran son Alcalá la Real, en Jaén; Baena, Cabra, Lucena, Priego de Córdoba y Puente Genil, en Córdoba, y Carmona, Écija, Osuna y Utrera, en Sevilla. Cada uno está ubicado en paisajes notables y algunos espacios naturales protegidos.

Además, el Sendero GR 341 Caminos de Pasión permite recorrer la ruta en un trayecto homologado, que puede hacerse en bicicleta, a caballo o caminando a través de más de 300kms.