Campiña Sur de Córdoba apuesta por una agricultura más resiliente y sostenible desde el conocimiento y la conservación

MONTILLA (CÓRDOBA), 19 (EUROPA PRESS)

El Edificio Solera Lab de Montilla (Córdoba) ha acogido la inauguración de la Formación en Biodiversidad Agraria y Custodia del Territorio, primera actividad del proyecto Horizonte Campiña Sur 2030: Sabor, Tierra y Futuro, impulsado por la Mancomunidad de Municipios Campiña Sur Cordobesa y subvencionado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

Tal y como ha indicado la Mancomunidad Campiña Sur en una nota, se trata de una escuela formativa que está dirigida a agricultores y agricultoras, propietarios y personas gestoras de fincas rústicas, personal técnico de medio ambiente, profesionales del medio rural y cualquier persona interesada en ampliar sus conocimientos en materia de sostenibilidad y conservación.

El acto de inauguración ha contado con la participación de la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Montilla, Lidia Bujalance, acompañada por Concepción Espejo, técnica del proyecto Horizonte Campiña Sur 2030 de la Mancomunidad Campiña Sur, y por Beatriz García de Vinuesa, directora de la Fundación Somos Naturaleza, entidad encargada de impartir la formación.

Lidia Bujalance ha señalado que "se trata de un proyecto relacionado con la sostenibilidad y el cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2023 y el Ayuntamiento de Montilla tiene, entre sus objetivos, impulsar todas aquellas acciones relacionadas con el desarrollo económico del territorio y nuestra comarca y estamos colaborando con la Mancomunidad Campiña Sur para dar valor a los productos locales y el consumo responsable".

Por su parte, Concepción Espejo ha explicado que esta actividad es la primera de un conjunto de acciones que se desarrollarán en los próximos meses en los doce municipios de la comarca, ya que "Horizonte Campiña Sur 2030 nace del diagnóstico realizado en la Agenda 2030 comarcal, donde se identificaron desafíos comunes como la pérdida de hábitos alimentarios saludables, la desconexión entre producción y consumo local o el retroceso del comercio de cercanía y con este proyecto queremos fortalecer las capacidades locales y avanzar hacia un modelo de desarrollo que beneficie a todo el territorio".

La técnica también ha añadido que "esta escuela formativa es una herramienta clave para reforzar la resiliencia de nuestras fincas, conservar especies estratégicas de nuestro entorno y posicionar a la Campiña Sur como un territorio que produce con compromiso ambiental y visión de futuro".

Finalmente, Beatriz García de Vinuesa, directora de la Fundación Somos Naturaleza, ha puesto el acento en el carácter práctico de la formación, explicando que "hemos diseñado un programa que combina contenidos teóricos con trabajo de campo en explotaciones de la comarca, porque el objetivo es proporcionar herramientas útiles y aplicables desde el primer momento, fomentando la biodiversidad agraria y la custodia del territorio como pilares de competitividad y sostenibilidad".

La formación, de carácter gratuito, se desarrollará en distintos municipios de la Campiña Sur Cordobesa, tras su sesión inaugural en el Edificio Solera Lab, e incluirá prácticas en fincas de la comarca.