La Campiña Sur de Córdoba concluye un programa que ha impulsado huertos comunitarios, sociales y escolares

Visita al nuevo huerto social. - MANCOMUNIDAD CAMPIÑA SUR

SAN SEBASTIÁN DE LOS BALLESTEROS (CÓRDOBA), 1 (EUROPA PRESS)

La Mancomunidad de Municipios Campiña Sur Cordobesa ha clausurado la actividad 'Acondicionamiento e Impulso de Huertos Comunitarios y Escolares' con un acto celebrado en San Sebastián de los Ballesteros (Córdoba), donde se ha completado la creación de un nuevo huerto social en un solar municipal cedido por el Ayuntamiento y acondicionado desde cero gracias a esta iniciativa.

Según ha informado la Mancomunidad Campiña Sur, el acto de clausura ha contado con la asistencia del presidente de la entidad supramunicipal, Miguel Ruz, y el alcalde de San Sebastián de los Ballesteros, Francisco Javier Maestre, además de personal técnico de la mancomunidad, el monitor responsable del programa, Javier Poyato, de la Asociación Mesto y las vecinas participantes, que han realizado la plantación de distintas especies hortícolas y aromáticas, culminando así una actuación que deja a disposición de la ciudadanía un nuevo espacio destinado a la convivencia, el aprendizaje y la sostenibilidad.

Durante el acto, Miguel Ruz ha señalado que "este nuevo huerto representa el mejor ejemplo de lo que perseguíamos con esta iniciativa, que era transformar espacios sin uso en lugares de encuentro, aprendizaje y participación ciudadana, creando recursos que van a contribuir a fortalecer la convivencia, fomentar hábitos de vida saludables y acercar la sostenibilidad al día a día de los municipios".

El presidente ha indicado también que "la implicación de los ayuntamientos, del Centro Agropecuario de la Diputación de Córdoba, que ha cedido las especies hortícolas, y de todas las personas participantes ha sido fundamental para que este proyecto haya llegado a buen puerto, ya que la respuesta obtenida demuestra que existe un enorme interés por iniciativas que unen educación ambiental, cohesión social y cuidado del entorno". Desde la mancomunidad se seguirán "impulsando actuaciones que mejoren la calidad de vida en la comarca", ha afirmado.

Por su parte, el alcalde de San Sebastián de los Ballesteros ha mostrado su satisfacción por la puesta en marcha de este nuevo espacio, afirmando que "este huerto social era una aspiración para el municipio y hoy es una realidad gracias a este proyecto que ha permitido recuperar un solar que estaba en desuso para convertirlo en un lugar abierto a la participación vecinal y a la promoción de valores como el respeto al medio ambiente y el trabajo comunitario".

Maestre ha puesto en valor "la implicación de todas las personas que han participado en el proyecto", recalcando que "a partir de ahora comienza una nueva etapa en la que este espacio deberá llenarse de vida y convertirse en un punto de encuentro para vecinos, asociaciones y futuras actividades educativas y sociales".

El programa 'Acondicionamiento e Impulso de Huertos Comunitarios y Escolares', financiado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, ha permitido intervenir en huertos distribuidos en tres tipologías, cinco huertos comunitarios municipales, dos huertos sociales y cuatro huertos escolares, desarrollando un total de 40 sesiones formativas dirigidas a centros educativos, asociaciones y ciudadanía.

En el ámbito de los huertos comunitarios municipales, la actuación ha incluido el acondicionamiento de los espacios, la plantación de especies hortícolas y la realización de acciones formativas en La Guijarrosa, Montalbán de Córdoba, Fernán Núñez y Puente Genil.

A ello se suma la intervención desarrollada en San Sebastián de los Ballesteros, donde se ha creado un huerto completamente nuevo en un solar cedido por el Ayuntamiento y en el que se ha abordado el acondicionamiento integral del terreno, la instalación de bancales y un sistema de riego por goteo, así como labores de plantación, siembra y abonado.

Además, el proyecto ha permitido acondicionar el espacio hortícola de la Asociación de Personas con Discapacidad Nuestra Señora de la Esperanza en La Rambla, incorporando nuevas plantaciones, acciones formativas y la instalación de una compostera y en el Centro de Día de Personas Mayores de Montemayor se ha creado un espacio de cultivo mediante macetohuertos.

Con respecto a las actuaciones en los huertos escolares, éstas han incluido el acondicionamiento y la plantación en el centro educativo de Moriles, intervenciones en dos centros de Montilla y la recuperación integral del huerto escolar del CEIP Carmen Romero de Aguilar de la Frontera, donde un espacio en desuso ha sido transformado en un aula al aire libre mediante trabajos de diseño, adecuación, plantación y formación.