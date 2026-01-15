La Campiña Sur de Córdoba confirma la concesión definitiva de 5,9 millones de Fondos Feder para 'Conecta Campiña Sur'

Archivo - El presidente de la Mancomunidad Campiña Sur, Miguel Ruz (centro), en una imagen de archivo. - MANCOMUNIDAD CAMPIÑA SUR - Archivo

CÓRDOBA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Mancomunidad de Municipios Campiña Sur Cordobesa ha recibido de manera definitiva la concesión de 5,9 millones de euros de Fondos Feder para el desarrollo del Proyecto 'Conecta Campiña Sur', tras la publicación de la resolución definitiva de la Dirección General de Fondos Europeos.

Así lo ha confirmado la Mancomunidad de Municipios Campiña Sur Cordobesa en una nota en la que ha detallado que dicho documento resuelve la convocatoria para la asignación de senda financiera Feder a Planes de Actuación Integrados (PAI), en el marco del Desarrollo Urbano Sostenible y con cargo al periodo de programación Feder 2021-2027.

Este hito confirma la financiación europea anunciada de forma provisional el pasado mes de octubre, y permite a la ,ancomunidad "avanzar con seguridad en la ejecución de un proyecto estratégico que transformará el territorio desde una visión comarcal integrada, posicionando a la Campiña Sur Cordobesa como referente en planificación supramunicipal".

El presidente de la entidad supramunicipal, Miguel Ruz, ha subrayado la importancia de la resolución definitiva, señalando que su publicación "confirma que el enorme esfuerzo técnico y político realizado ha merecido la pena y, desde esta entidad, llevamos meses trabajando intensamente para que, una vez asegurada la financiación, el proyecto pueda ponerse en marcha sin demoras".

Ruz ha destacado también el "gran volumen de trabajo que ya se ha desarrollado", explicando que "no hemos esperado a que llegara la resolución definitiva para empezar a trabajar y, por lo tanto, ahora que ya la tenemos, hemos enviado al Organismo Intermedio de Gestión la Descripción de Funciones, el Manual de Procedimientos y el Manual de Autoevaluación del Riesgo de Fraude, documentos que tienen como objetivo establecer la selección de operaciones que se van a realizar y qué unidades técnicas y de gestión se ocuparán de las mismas, garantizando la separación de funciones y reforzando un modelo de gobernanza participativo y transparente."

La mancomunidad ha puesto también en marcha la Convocatoria de Expresiones de Interés para la identificación de operaciones susceptibles de cofinanciación por Feder 2021-2027, cuyo fin es canalizar todas aquellas actuaciones, proyectos o iniciativas que los ayuntamientos deseen promover o desarrollar en el marco del PAI Campiña Sur, conforme a lo establecido en la convocatoria.

A este respecto, Ruz ha señalado que "este proyecto se está construyendo de forma totalmente participativa de la mano de los ayuntamientos, y la Convocatoria de Expresiones de Interés garantiza que las operaciones surjan del territorio y que cada municipio pueda aportar desde su realidad, siempre dentro de una estrategia comarcal ya existente, demostrando con esto que, cuando trabajamos juntos, la comarca es capaz de liderar proyectos de gran envergadura".

Al respecto, el presidente de la mancomunidad ha agregado que, "además, queremos que 'Conecta Campiña Sur' sea un proyecto ejemplar en su ejecución y en su impacto, sentando las bases para una gestión rigurosa, transparente y alineada con los principios europeos".

El Proyecto 'Conecta Campiña Sur' cuenta con una inversión pública total superior a siete millones de euros y se estructura en tres grandes ejes estratégicos orientados a impulsar la producción local sostenible, la soberanía alimentaria y el valor añadido del sector primario; a la conexión rural, biodiversidad y zonas verdes, mediante el uso de tecnología SIG y actuaciones de regeneración del patrimonio natural y cultural y a fomentar la movilidad sostenible y mejorar la conexión entre municipios.

La resolución definitiva reconoce, además, a la Campiña Sur Cordobesa como la única mancomunidad beneficiaria de Andalucía y una de las tres que se han seleccionado de toda España, habiendo sido también seleccionados en la provincia de Córdoba la Diputación y los ayuntamientos de Montilla, Cabra, Lucena, Priego de Córdoba y Córdoba.