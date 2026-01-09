Campiña Sur de Córdoba impulsa la internacionalización de empresas de la comarca con un proyecto financiado por Iprodeco

El presidente de la Mancomunidad Campiña Sur, Miguel Ruz (centro), en unas jornadas sobre exportación en una imagen de archivo. - MANCOMUNIDAD CAMPIÑA SUR

CÓRDOBA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Mancomunidad de Municipios Campiña Sur Cordobesa ha obtenido una subvención de 20.000 euros del Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco), organismo dependiente de la Diputación de Córdoba, para poner en marcha un proyecto de apoyo a la internacionalización del tejido empresarial de la comarca.

Así lo ha indicado la Mancomunidad de Municipios Campiña Sur en una nota en la que el presidente de la entidad, Miguel Ruz, ha destacado que el programa tiene como finalidad "reforzar la competitividad de las empresas locales y favorecer su acceso a mercados internacionales, contribuyendo así al desarrollo económico y social del territorio".

Igualmente, Ruz ha puesto de manifiesto "la importancia de esta concesión por parte del Instituto Provincial de Desarrollo Económico para el conjunto del territorio, porque va a suponer una oportunidad estratégica para nuestras empresas, especialmente para aquellas que cuentan con productos y servicios competitivos pero necesitan apoyo técnico para acceder a mercados exteriores".

La mancomunidad ha diseñado un itinerario integral de acompañamiento estructurado en tres fases sucesivas: un estudio de pre-exportación, la elaboración de un plan de acción comercial internacional y el posicionamiento digital de las empresas en plataformas B2B, unas actuaciones que se desarrollarán a lo largo de seis meses, dirigidas a empresas con potencial exportador que deseen dar el salto a los mercados exteriores.

Ruz ha explicado que "esta nueva iniciativa se enmarca en las competencias de la mancomunidad en materia de promoción del desarrollo económico, orientadas a la dinamización empresarial y a la mejora de la competitividad comarcal, algo que ya el pasado año iniciamos con el desarrollo de unas jornadas informativas sobre exportación dirigidas a las empresas de la comarca y ahora, gracias a Iprodeco, vamos a profundizar en esta idea, con el objetivo de generar oportunidades, empleo y crecimiento económico a través de la cooperación entre administraciones, con un enfoque personalizado y adaptado a la realidad de cada empresa participante".

En este contexto, desde la mancomunidad se ha querido "destacar especialmente la implicación y el firme compromiso del presidente de Iprodeco, Félix Romero, con este proyecto estratégico para la Campiña Sur Cordobesa", por lo que el presidente de la entidad supramunicipal ha añadido que "Romero ha apostado decididamente por impulsar iniciativas que favorezcan la modernización y apertura exterior del tejido empresarial de la provincia, respaldando acciones que aportan valor añadido, conocimiento técnico y nuevas oportunidades de crecimiento a las empresas locales".

Con este proyecto, la Mancomunidad de Municipios Campiña Sur Cordobesa refuerza su compromiso con el tejido productivo local y con la generación de nuevas oportunidades de crecimiento, apostando por la internacionalización como vía clave para el fortalecimiento de la economía comarcal.