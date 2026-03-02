Campiña Sur de Córdoba impulsa un programa por el Día de la Mujer con una mirada a las raíces y al futuro de la comarca

El presidente de la Mancomunidad Campiña Sur, Miguel Ruz (quinto por la izda.), en la presentación de la programación de actividades conmemorativas del Día Internacional de la Mujer. - MANCOMUNIDAD CAMPIÑA SUR

CÓRDOBA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Mancomunidad Campiña Sur Cordobesa ha presentado la programación de actividades conmemorativas del Día Internacional de la Mujer, una agenda diversa y transversal que se desarrollará a lo largo del mes de marzo y que pone el acento en la educación en igualdad, el empoderamiento femenino, la memoria colectiva y la cohesión intergeneracional.

Tal y como ha informado la Mancomunidad Campiña Sur en una nota, el acto institucional central tendrá lugar el martes 10 de marzo, a las 17,00 horas, en la Casa del Ciudadano de Santaella, con un encuentro que rendirá un homenaje especial a las mujeres de las aldeas y pedanías, centrando la mirada en la historia local y, de manera muy especial, en la contribución femenina a la creación y consolidación de colonias agrarias como La Montiela.

El presidente de la entidad supramunicipal, Miguel Ruz, ha subrayado que "es una deuda histórica reconocer a las mujeres que levantaron" los pueblos "desde el esfuerzo diario y el anonimato, porque mirar al pasado con justicia es también una forma de construir un futuro más igualitario para las generaciones que vienen".

Ruz ha explicado, también, que el objetivo con el acto de este año es "recordar cómo, pese a no figurar como titulares de la tierra, las mujeres fueron protagonistas activas del desarrollo social, económico y comunitario de estas colonias impulsadas en los años sesenta, trabajando en el campo, sosteniendo la economía familiar y organizando la vida cotidiana hasta convertir aquellos asentamientos en comunidades vivas y cohesionadas".

La mancomunidad ha editado también un cartel conmemorativo que acompaña esta programación en el que se representan tres figuras femeninas que simbolizan tres generaciones unidas por el apoyo mutuo, una imagen que pretende rendir homenaje a las primeras colonas, reconocer la fortaleza de las mujeres de hoy y proyectar la esperanza de un futuro en igualdad, reforzando el mensaje de gratitud, compromiso y responsabilidad intergeneracional.

Entre las iniciativas previstas durante el mes de marzo, se encuentran los Talleres de Educación Emocional en centros educativos, dirigidos al alumnado de 5º y 6º de Primaria, que se desarrollarán bajo el lema 'Sentir es normal; controlar no es cuidar', con el objetivo de fomentar relaciones saludables desde edades tempranas. Además se va a ofrecer a las asociaciones de mujeres de la comarca una Formación en Competencias Digitales, que se celebrarán del 16 al 20 de marzo, gracias a la colaboración de la Diputación de Córdoba.

Estas acciones abordarán contenidos como inteligencia artificial, firma electrónica y búsqueda activa de empleo, culminando con una 'masterclass' conjunta en La Rambla. En el ámbito cultural, el Club de Lectura analizará durante todo el mes la obra '30 maneras de quitarse el sombrero', de Elvira Lindo, promoviendo el debate, el intercambio de experiencias y la reflexión colectiva en torno a referentes femeninos.