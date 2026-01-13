La Campiña Sur de Córdoba y la Ruta del Vino Montilla-Moriles llevan a Fitur dos propuestas de 'road trip'

Archivo - Representantes de la Campiña Sur en Fitur en una imagen de archivo. - MANCOMUNIDAD CAMPIÑA SUR - Archivo

CÓRDOBA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Mancomunidad Campiña Sur Cordobesa volverá a situar a la comarca en el escaparate turístico internacional con la presentación, el próximo jueves 22 de enero en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), de dos nuevas propuestas de 'road trip' diseñadas en colaboración con la Ruta del Vino Montilla-Moriles.

Tal y como ha indicado la Mancomunidad Campiña Sur Cordobesa en una nota, se trata de los proyectos 'Road Trip en autocaravana por la Ruta del Vino Montilla-Moriles: una aventura familiar de fin de semana' y 'Road Trip a Pedales por la Ruta del Vino Montilla-Moriles: fin de semana de cicloenoturismo en pareja', que amplían la oferta experiencial del territorio y consolidan una línea de trabajo conjunta que ya suma tres road trip turísticos.

El presidente de la entidad supramunicipal, Miguel Ruz, ha destacado que "con la presentación de estos dos nuevos 'road trip' damos un paso más en nuestra estrategia de promoción turística de la comarca, demostrando que la Campiña Sur es un destino versátil, capaz de ofrecer experiencias adaptadas a distintos perfiles de visitantes, desde familias que viajan en autocaravana hasta parejas que buscan una escapada activa y sostenible vinculada al vino y al territorio".

Con estas nuevas iniciativas, la mancomunidad y la Ruta del Vino Montilla-Moriles dan continuidad al camino iniciado con el exitoso 'Road Trip para Almas Foodies', reconocido a nivel nacional por su carácter innovador, y refuerzan su apuesta por un modelo turístico basado en la calidad, la autenticidad y la diversificación de experiencias.

En este sentido, el presidente de la mancomunidad ha subrayado también que "ya son tres los road trip que hemos desarrollado de manera conjunta con la Ruta del Vino Montilla-Moriles, lo que pone de manifiesto que esta colaboración no es puntual, sino una alianza estratégica sólida que va a seguir dando frutos en el futuro y nuestra intención es continuar trabajando de la mano para seguir posicionando a la Campiña Sur como un destino enoturístico y gastronómico de referencia".

Las nuevas propuestas que se presentan en Fitur ponen el foco en formas de viajar cada vez más demandadas. Por un lado, el 'road trip' en autocaravana apuesta por el turismo familiar, flexible y en contacto directo con el entorno, recorriendo municipios, bodegas, lagares y recursos patrimoniales de la comarca; por otro, el 'road trip' a pedales se dirige a un público que busca combinar deporte, naturaleza, vino y gastronomía, promoviendo el cicloenoturismo como una experiencia sostenible y de alto valor añadido.

Son "unos proyectos que reflejan, claramente, nuestro compromiso con un turismo responsable, que genera actividad económica en los municipios, apoya a las empresas locales y contribuye a fijar población, al tiempo que pone en valor nuestros paisajes, nuestra cultura y, por supuesto, nuestros vinos", ha indicado Miguel Ruz.

La Mancomunidad Campiña Sur Cordobesa hará su presentación en Fitur el jueves 22 de enero y, además, contará con un espacio expositor dentro del estand del Patronato de Turismo de la Diputación de Córdoba, que estará atendido por la técnica de Turismo de la Mancomunidad, desde donde se ofrecerá información detallada sobre estas nuevas propuestas, así como sobre el conjunto de recursos turísticos de la comarca, reforzando el contacto directo con profesionales del sector y visitantes.