La Campiña Sur Cordobesa reconoce el papel de las mujeres rurales en su acto institucional con 150 participantes

Acto institucional con motivo del Día Internacional de la Mujer celebrado por la Mancomunidad Campiña Sur Cordobesa.

SANTAELLA (CÓRDOBA), 10 (EUROPA PRESS)

La Mancomunidad Campiña Sur Cordobesa ha celebrado en Santaella el acto institucional con motivo del Día Internacional de la Mujer, un evento que ha reunido a más de 150 personas con el objetivo de reconocer el papel de las mujeres en las aldeas y pedanías de la comarca, especialmente en el impulso y consolidación de las colonias agrarias y en su participación activa en la comunidad.

El encuentro ha contado con la presencia de alcaldes, concejales y concejalas, así como de la diputada provincial de Igualdad, Auxiliadora Moreno, y de la coordinadora provincial del Instituto Andaluz de la Mujer, Rosario Alarcón, según ha informado la entidad en una nota de prensa.

Por su parte, el presidente de la Mancomunidad, Miguel Ruz, ha subrayado que "teníamos una deuda histórica con las mujeres que levantaron los pueblos desde el esfuerzo diario, en muchas ocasiones, desde el anonimato y reconocer su trabajo es un acto de justicia y también una forma de construir un futuro más igualitario".

Ruz ha recordado que, "aunque muchas de aquellas mujeres no figuraban como titulares de la tierra, fueron protagonistas activas del desarrollo social, económico y comunitario de estas colonias impulsadas en los años sesenta, trabajaron en el campo, sostuvieron la economía familiar en tiempos difíciles y organizaron la vida cotidiana en entornos aún precarios, hasta convertir aquellos asentamientos en comunidades vivas y cohesionadas".

El presidente de la Entidad supramunicipal también ha puesto el acento en el carácter reivindicativo del 8 de marzo, recordando que "la igualdad entre mujeres y hombres sigue siendo un objetivo colectivo que requiere compromiso institucional y políticas públicas que garanticen derechos y oportunidades en todos los territorios, especialmente en el medio rural". Además, ha recordado "la importancia de reforzar los recursos de apoyo a las víctimas de violencia machista y la necesidad de seguir trabajando desde las instituciones para que ninguna mujer se sienta sola ante situaciones de violencia".

Por su parte, la alcaldesa de Santaella, Dolores Doblas, ha destacado el simbolismo de celebrar este acto en el municipio, señalando que "el 8 de marzo no es solo un día de celebración, es también un día para recordar, para reconocer y para mirar al futuro con responsabilidad y hacerlo desde Santaella tiene un profundo sentido, porque la historia de este pueblo no puede entenderse sin la aportación constante, diversa y fundamental de las mujeres".

Doblas ha recordado que en la localidad ese papel fue especialmente visible en procesos como la colonización agraria y la creación de núcleos como La Montiela y El Fontanar, señalando que "allí, las mujeres desempeñaron una labor esencial, tanto en el trabajo agrícola como en la organización de la vida diaria, en el cuidado, en la transmisión de valores y en la creación de redes de apoyo que hicieron posible que aquellos proyectos se convirtieran en pueblos vivos".

El acto ha combinado intervenciones institucionales con cultura y memoria colectiva, destacando la representación teatral ofrecida por el Grupo Teatrados de Santaella, que ha escenificado distintos pasajes de la historia local desde la mirada de sus mujeres, poniendo en valor el papel que han desempeñado en la construcción social, cultural y económica del municipio y de sus colonias agrarias.