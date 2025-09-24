Campiña Sur mantiene un encuentro con la Junta para trasladar las demandas de los viticultores de Montilla-Moriles

Responsables municipales de la Campiña Sur Cordobesa, representantes del sector y responsables de la Consejería de Agricultura durante el encuentro mantenido. - MANCOMUNIDAD CAMPIÑA SUR

CÓRDOBA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Responsables municipales de la Mancomunidad de Municipios Campiña Sur Cordobesa, acompañados por representantes del Consejo Regulador Montilla-Moriles y agentes del ámbito vitivinícola, han mantenido una reunión con la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía para analizar las graves consecuencias que la plaga de mildiu ha provocado en el viñedo de la zona.

Según ha indicado la Mancomunidad Campiña Sur Cordobesa en una nota, a este encuentro ha asistido el presidente de la entidad supramunicipal, Miguel Ruz, acompañado por los alcaldes de Aguilar de la Frontera, Carmen Flores; de Montemayor, Antonio García; de Montilla, Rafael Llamas; de Moriles, Francisca Carmona, y de Puente Genil, Sergio Velasco, además de por el gerente de la mancomunidad, Javier Quijada.

También han estado presentes representantes del sector vinícola, entre los que se encontraban el gerente de la Cooperativa La Unión SCA de Montilla, Francisco Fernández; el representante de Asaja en el pleno del CRDOP Montilla-Moriles, Juan Manuel Centella; el consejero delegado de Bodegas Alvear SA, Luis Giménez, y el director gerente del CRDOP Montilla-Moriles, Enrique Garrido.

Durante la reunión, los portavoces del sector han mostrado su "inquietud ante la pérdida de cosecha" y han advertido de que, "de no implementarse medidas de apoyo inmediatas, muchos productores se verán forzados a sustituir sus viñas por otros cultivos, con el consiguiente impacto económico y cultural para la comarca".

El presidente de la mancomunidad, Miguel Ruz, ha indicado que "entre las peticiones que hemos planteado figura la puesta en marcha de ayudas directas por superficie cultivada, la intensificación de la labor de los técnicos de la propia Consejería de Agricultura en el territorio, la mejora de la formación de los agricultores, así como estudios científicos que analicen la relación entre el cambio climático y la propagación del mildiu y hemos solicitado que puedan crearse líneas de ayuda, revisión de los seguros agrarios o la reducción de la carga fiscal aplicada al viñedo".

Ruz ha añadido, además, que "hemos solicitado que puedan movilizarse las reservas de crisis, es decir, un tipo de fondo especial con el que cuenta el Ministerio para afrontar situaciones como la que está atravesando el sector".

Por su parte, la Consejería de Agricultura se ha "comprometido a estudiar la posibilidad de establecer ayudas directas a las personas afectadas" y a "solicitar al Ministerio de Agricultura que se le dé un tratamiento diferenciado al viñedo en Andalucía, tal y como reclama el sector", según han explicado desde Campiña Sur.

Además, han añadido desde la mancomunidad, "han planteado la posibilidad de crear un plan estratégico para esta denominación, al igual que existe en Jerez de la Frontera", así como a "solicitar al Estado que los derechos de plantación de viñas, si son arrancadas, se queden en el territorio".

En este sentido, el presidente de la entidad supramunicipal ha señalado que "esta reunión ha sido muy positiva ya que desde la Consejería se nos ha trasladado que, para evitar precisamente arranque de superficie de viñas, van a trabajar para poner sobre la mesa medidas concretas en el menor plazo posible".

Ruz ha subrayado, además, que "no se trata solo de un problema agrícola, sino de la supervivencia de un sector que da identidad a nuestra tierra y si no se actúa con rapidez, se puede poner en riesgo un patrimonio que ha definido durante siglos la vida social, económica y cultural de nuestros municipios, por lo que este próximo viernes, vamos a trasladar al Ministerio de Agricultura las mismas inquietudes y la necesidad de respuestas inmediatas y concretas porque el viñedo de Montilla-Moriles no puede esperar, ya que está en juego el futuro de muchas familias y la pervivencia de una Denominación de Origen que es emblema de Andalucía".

Miguel Ruz ha querido agradecer al delegado de territorial de Agricultura su "mediación para el mantenimiento de este encuentro" con la Consejería, así como, también, al Ministerio de Agricultura "por la celeridad con que estas demandas van a ser recibidas por el mismo".