El campo andaluz espera "más concreción" de las ayudas estatales y autonómicas y Asaja rechaza reducir las peonadas

Explotación agrícola en Moguer (Huelva) dedicada al cultivo de la fresa afectada por el temporal. A 12 de febrero de 2026 en Moguer, Huelva (Andalucía, España). - Clara Carrasco - Europa Press

SEVILLA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El campo andaluz espera en las próximas semanas "más concreción" de las ayudas estatales (7.000 millones de euros para Andalucía y Extremadura) y autonómicas (1.780 millones) anunciadas este martes, con ayudas directas para las explotaciones agrícolas y ganaderas afectadas por el tren de borrascas. Estarán "vigilantes", han dicho, y, en el caso de Asaja Andalucía, esta organización ha mostrado su rechazo a la reducción de las peonadas porque en las explotaciones "va a haber más trabajo aún" tras las lluvias.

En declaraciones a Europa Press, Félix García, director general de Asaja Andalucía, ha calificado el paquete de ayudas estatales de "inconcreto e impreciso", al tiempo que ha pedido "más información" sobre plazos para cobrar las ayudas, cultivos beneficiados y condiciones de esas ayudas. En UPA, su secretario general, Jesús Cózar, ha calificado de "muy positivas las ayudas" del Gobierno central. UPA sí apoya la reducción de las peonadas y confía en que las inversiones en vías pecuarias sirvan para darles un "buen repaso". Para COAG Andalucía, Juan Luis Ávila, su secretario general, ha advertido de que estarán "vigilantes" para que las medidas se apliquen convenientemente.

La ministra Montero ha desgranado las ayudas que, en primer lugar, irán dirigidas a familias y hogares afectados. Se aprueban ayudas directas para las más de 12.400 personas que han sido desalojadas por los fenómenos meteorológicos. En concreto, la compensación va a ser de 150 euros por persona y por día, tal y como ha explicado Montero, que ha precisado que esta compensación va a ser compatible con otros ayudas a las que también se puedan acceder, como la de los daños en las viviendas.

"Por ejemplo, esto supone para una familia de cuatro miembros que hayan pasado diez días fuera de su hogar, una ayuda directa de 6.000 euros", ha ejemplificado. En este sentido, la ministra ha destacado que el decreto establece que se cuadriplicará el importe de las indemnizaciones que establece la ley para las personas afectadas por daños personales, daños materiales en viviendas y enseres.

Todas estas ayudas, con efecto retroactivo, van a estar exentas de tributación en el IRPF al igual que el de impuestos de sociedades para las empresas. Tampoco computarán a la hora de recibir el ingreso mínimo. Un segundo apartado son ayudas para ayuntamientos, con un total de 2.000 millones de euros que se transferirán a los municipios para "afrontar la reparación de infraestructuras municipales afectadas por lluvias e inundaciones".

El tercer apartado de medidas fiscales, Montero ha explicado que se incluyen medidas de carácter fiscal, como exención del pago del IBI y la reducción en el impuesto sobre actividades económicas para el 2026, cuando afecten a inmuebles dañados por las borrascas e inundaciones. "En caso de que se haya ya realizado el pago, los contribuyentes podrán solicitar la devolución de lo abonado", ha aclarado.

Además, se incluye una reducción de módulos del IRPF y del régimen especial simplificado del IVA para explotaciones y actividades agrarias de la zona afectada. "Este conjunto de medidas y de exenciones fiscales va a suponer un ahorro para los contribuyentes de unos 350 millones de euros", ha manifestado

Otra línea estará dirigida a la seguridad social. En esta categoría, se contemplan la prestación por cese de actividad para los autónomos hasta el 31 de mayo; ERTE por fuerza mayor para los trabajadores afectados, con exenciones en la cotización para las empresas; Aplazamiento y moratoria en el pago de las cuotas a la Seguridad Social; Protección para el desempleo para las empleadas del hogar; y reducción de 35 a un mínimo de 5 jornadas reales cotizadas para el acceso al subsidio por desempleo a los trabajadores agrarios eventuales.

El cuarto eje de las ayudas contempla recursos para la agricultura y sector pesquero, que se verá beneficiado con más de 2.100 millones de euros en ayudas directas para titulares de explotaciones que estén inscritas en el registro de explotaciones agrarias de las zonas afectadas; y ayudas de diez millones de euros para armadores de buques de pesca, cuyo puerta base esté en las provincias de Málaga, Cádiz y Huelva.

Igualmente, se destinarán 600 millones para la reparación de caminos rurales o infraestructuras asociadas y 163 millones para la reparación de estructuras de vías y ferroviarias de titularidad estatal por parte del Ministerio de Transportes. Por último, en el apartado de ayudas al comercio, se acompañan de unas subvenciones para la hostelería y comercio minorista de zonas afectadas de un importe de 120 millones, y líneas de financiación ICO de 100 millones de euros para daños agrarios de borrasca y para las indemnizaciones correspondientes al consorcio de seguros.

Por su parte, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha presentado este martes el Plan Andalucía Actúa, que, con una dotación inicial de 1.780 millones, tiene como objetivo hacer frente a los daños ocasionados por el tren de borrascas que ha azotado en las últimas semanas a la comunidad autónoma.

En cuanto a las principales partidas del plan, se encuentran los 988 millones de euros destinados al sector agrícola, como el más afectado por el temporal. De esa cantidad, habrá ayudas directas por importe de 700 millones para las 33.000 explotaciones afectadas. Respecto al destrozo de carreteras, el presidente ha hablado de una cifra que supera los 535 millones de euros, de manera muy especial en las provincias más azotadas, como Cádiz y Málaga. Se actuará en más de 1.000 kilómetros de vías tras haberse registrado casi 600 incidencias graves.

El plan también contempla 35 millones en ayudas a la pequeña y mediana empresa y autónomos para evitar la pérdida del empleo. Se contemplan ayudas de hasta 2.000 euros por cada autónomo, a razón de 200 euros al mes durante 10 meses, de febrero a noviembre. Se podrán añadir 3.500 euros por cada trabajador, de manera que un autónomo con dos o tres empleados (la media en Andalucía) podría recibir entre 9.000 y 12.500 euros.

Por su parte, el efecto en centros educativos, como colegios e institutos, según Juanma Moreno, se estima en más de 60 millones de euros, que probablemente se podrán incrementar según se vayan calibrando los daños, mientras que, en centros sanitarios, se estima un daño por unos 13 millones de euros, especialmente, en ambulatorios, centros de salud y algún hospital. El coste en vías pecuarias e instalaciones medioambientales será de unos 49 millones de euros, según el presidente, quien ha apuntado que están vías son sumamente importantes para ganaderos y el campo en general.

En apoyo a los municipios, se prevén unas ayudas de unos 50 millones de euros para recuperación de servicios públicos, redes de agua y otro tipo de necesidades. Se contemplan además 4 millones de euros en áreas de emergencia, para mejorar el Infoca y la atención a los afectados.