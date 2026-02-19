Andalucía mantiene a 698 desalojados por las borrascas con 119 carreteras afectadas

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, en la comisión parlamentaria del 19 de febrero de 2026.- JOAQUIN CORCHERO / PARLAMENTO DE ANDALUCIA

SEVILLA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha informado este jueves en comisión parlamentaria de que son 698 los desalojados en la comunidad como consecuencias del tren de borrascas de que Andalucía empieza a recuperarse. La cifra de desalojados es, por provincias, de 449 en Cádiz; 133 en Granada; 79 en Jaén; 31 en Córdoba y seis en Sevilla. En cuanto a las carreteras, son 119 las que aún permanecen afectadas.

En su intervención en la citada comisión, Sanz ha detallado que en las últimas horas han vuelto a sus domicilios todos los vecinos que quedaban fuera de sus hogares en Málaga, así como ocho personas desalojadas de Martos (Jaén) y el último evacuado de Jódar, también en la provincia jiennense. En Sevilla, han vuelto cuatro vecinos de El Palmar. También se ha reducido el número de personas desplazadas en Ubrique (Cádiz) y está previsto que puedan volver a casa aproximadamente una treintena de vecinos más de 19 hogares de Grazalema.

"Por tanto, seguimos sumando buenas noticias", ha valorado el consejero, que ha recordado también que este miércoles la dirección de la emergencia autorizó la vuelta a casa de un total de 96 personas de 80 viviendas de Grazalema; "aunque en un principio se valoró unas 65, finalmente se dieron las condiciones para que lo hicieran casi el centenar".

El regreso de personas a sus hogares cuenta con los informes técnico-científicos de los investigadores del CSIC y el Instituto Andaluz de Geofísica, ha apuntado Sanz. Además, como una medida adicional de seguridad, la vuelta a estos domicilios se está haciendo previa inspección de los arquitectos del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos y con especialistas del Consorcio Provincial de Bomberos de Cádiz en el caso de Grazalema.

Durante este jueves, ha anunciado el consejero, "se van a recuperar del área de exclusión, uno a uno, los vehículos de las familias afectadas de Grazalema para que puedan disponer de ellos". En cuanto a la actividad escolar, prácticamente todo el alumnado está ya dando clases de manera presencial, aunque hay algunos escolares que "excepcionalmente" están reubicados en otros edificios mientras se arreglan desperfectos.

En estos momentos hay un total de 119 carreteras afectadas en la comunidad, la mayoría en Cádiz donde aún hay 42 vías afectadas. Le siguen Granada (21), Málaga (16), Sevilla (once), Córdoba (diez), Jaén (nueve) y Almería (cuatro). La mayoría de las afecciones se deben a desprendimientos, daños en la vía e inundaciones. En cuanto a la situación de ríos y embalses, no hay ninguno en este momento en aviso naranja o rojo. En las cuencas mediterráneas andaluzas, Guadalete y Barbate, la mayor parte de los ríos se encuentra en nivel verde, a excepción del Guadalfeo en Órgiva en Granada y en Barca de la Florida y Junta de los Ríos en Cádiz que están en amarillo.

En el Guadalquivir tampoco hay ningún río en naranja o rojo, solo nueve ríos en nivel amarillo: río Guadalimar y río Guadalmena (Jaén), Corbones en Carmona y en la Puebla de Cazalla y Guadimar en Aznalcázar (ambos en Sevilla), Genil en Íllora y en Pinos Genil (Granada), Guadajoz (Córdoba). La situación en los embalses es de estabilidad y tendencia descendente, en su mayoría, ha concluido el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias.

En cuanto al suministro de agua para consumo humano, en Málaga, Cruz Roja está suministrando agua embotellada a los municipios del Colmenar, Corte de la Frontera, Benaoján y Jimera de Líbar, así com hay "situaciones de incidencia" en El Burgo, Serrato, Benalauría, Cuevas del Becerro y Álora.

Durante su comparecencia, Sanz ha puesto en valor también el esfuerzo de EMA Infoca, que está trabajando intensamente por la recuperación de las infraestructuras de las zonas afectadas y también en apoyo logístico". A modo de ejemplo, ha destacado que este miércoles un helicóptero de EMA Infoca trasladó pienso para alimentar el ganado de unos pastores de Roblehondo, en el carril del borosa, en Santiago-Pontones (Jaén). "Estamos dando respuesta a muchas situaciones que nos trasladan, para devolver la tranquilidad y garantizar que la recuperación se produzca lo antes posible y tenga el menor impacto en las familias y negocios", ha subrayado.

El consejero de Emergencias ha subrayado el trabajo que desde el Gobierno andaluz se está realizando "desde todos los frentes" para que Andalucía se recupere cuanto antes. "Somos una tierra fuerte y resiliente y con el impulso del plan actúa vamos a devolver esa ansiada normalidad a las familias afectadas lo antes posible", ha añadido.