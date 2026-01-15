El campo andaluz saldrá a la calle el próximo 29 de enero para mostrar su rechazo al acuerdo de la UE con Mercosur

Archivo - Imagen de archivo de una tractorada del campo andaluz en la Plaza de España de Sevilla. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Asaja-Andalucía, COAG-Andalucía y Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía convocan a los agricultores y ganaderos andaluces a manifestarse el próximo 29 de enero ante las subdelegaciones de Gobierno de todas las capitales de provincia de Andalucía, "en unidad de acción con los del resto de España y de otros países europeos", para mostrar el rechazo del campo a las políticas de la Unión Europea y del Gobierno de España que "les dejan a los pies de los caballos y entregan en bandeja al sector agrario para favorecer otros sectores productivos".

Tras el "cierre en falso" de las tractoradas de 2024, el campo andaluz saldrá de nuevo a las carreteras el próximo 29 de enero para rechazar la firma del texto del acuerdo de Mercosur y del resto de acuerdos comerciales con terceros países, que "utilizan al sector agrario como moneda de cambio" y en contra del nuevo marco financiero que plantea la Comisión Europea y que "supone el fin de la singularidad presupuestaria de la PAC".

Igualmente, demandarán una "simplificación real" en el campo, que permita desarrollar esta actividad "de manera eficiente, sin trabas y cortapisas carentes de justificación real". "El sector agrario ha llegado al límite", señalan las organizaciones convocantes en una nota de prensa conjunta. La reducción de activos agrarios, el abandono y el cierre de explotaciones y el hundimiento de la cabaña ganadera "no son sólo una amenaza, son una realidad constatable", por lo que los convocantes instan a los agricultores y ganaderos "y al resto de ciudadanos" a sumarse a estas protestas.

En el caso concreto de Mercosur, "el acuerdo carece de reciprocidad y supone una competencia desleal para los agricultores y ganaderos andaluces y una amenaza para los consumidores". Se trata, aseguran, de "un acuerdo desequilibrado" que "pone en peligro" sectores clave para Andalucía como la carne de vacuno, los cítricos, el arroz y la aceituna de mesa.

Los avances con las cláusulas de salvaguardia son "totalmente insuficientes". Son un anexo al acuerdo que desde Mercosur ya han confirmado que "no van a cumplir" y resultan "imposibles de controlar" en una UE "sin un control de fronteras común y sin controles en origen". Por su parte, la propuesta del nuevo Marco financiero Plurianual (MFP) apunta a un recorte presupuestario y a la desaparición de la arquitectura de la PAC, lo que "debilitará aún más al sector agrario europeo, y en consecuencia a la propia UE".

El incremento de los costes de producción, especialmente en fertilizantes y energía, es otro de los factores que empujan al sector a movilizarse. A ello se suma una burocracia "creciente" que, "lejos de simplificar, complica el trabajo diario de agricultores y ganaderos y resta competitividad al sector".