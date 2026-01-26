Canal Sur afianza su presencia digital y consolida su comunidad social con más de 13 millones de seguidores - CANAL SUR

SEVILLA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Canal Sur ha destacado este lunes que continúa reforzando su posición en el ecosistema digital, adaptándose a los nuevos hábitos de consumo y ofreciendo contenidos cercanos a la ciudadanía andaluza, y que, en 2025, su plataforma OTT, Canal Sur Más, ha mantenido un crecimiento sostenido, alcanzando 13,3 millones de sesiones, 29 millones de páginas vistas y cerca de un millón de descargas totales de la aplicación en todos los dispositivos.

Según se recoge en un comunicado, este ecosistema se complementa con la solidez de su plataforma editorial, CanalSur.es, que sigue siendo "un referente informativo". Al cierre de 2025, el portal registró 7,2 millones de usuarios únicos y 30,4 millones de páginas vistas, consolidándose como una ventana esencial para el acceso a la realidad andaluza.

Pese a retos como los cambios en algoritmos derivados de la irrupción de la IA y la fatiga informativa, Canal Sur mantiene "su compromiso de ofrecer información veraz y accesible, que se verá reforzado con el lanzamiento de una nueva web renovada en el primer semestre de 2026", según la nota.

En el ámbito social, el crecimiento ha sido especialmente notable en YouTube, que se sigue consolidando como un pilar fundamental de proyección digital. Con más de 5,7 millones de suscriptores y 321 millones de visualizaciones en 2025, Canal Sur se sitúa como la televisión autonómica "con mayor presencia en esta plataforma, generando además una monetización superior a los 400.000 euros y reforzando la conexión con audiencias más jóvenes".

En conjunto, la estrategia digital ha permitido construir una "comunidad diversa y participativa que supera holgadamente los 13,7 millones de seguidores en sus perfiles oficiales", según Canal Sur.

Destacan los 4,7 millones en Facebook y el crecimiento constante en TikTok e Instagram, que superan el millón de seguidores cada una con cientos de miles de interacciones y visualizaciones mensuales registradas. Unos resultados que reflejan la evolución de Canal Sur hacia un "grupo multimedia comprometido con la innovación y el servicio público, capaz de acompañar a la ciudadanía en todos los entornos digitales, más allá de sus canales lineales de radio y TV", según la nota.

Asimismo, se señala que es "destacable también como los frontales digitales de Canal Sur se han consolidado como un escaparate global para los contenidos vinculados a la marca Andalucía en el mundo". "No solo son una ventana para quienes viven en nuestra tierra, sino también para miles de andaluces en la diáspora y para personas interesadas en la imagen que proyecta Andalucía en el exterior", según Canal Sur.

En 2025, el grueso de las sesiones tanto de web, plataforma, como de Youtube y Redes Sociales han procedido de España pero es llamativo el volumen de visitas recibidas de países americanos como EEUU, México, Argentina o Perú o cercanos como Francia, Alemania, Reino Unido o Italia, siendo muy pocos los países del mundo desde donde no se han recibido visitas en 2025.

La estrategia digital y gestión de los sitios web, plataforma de contenidos y cuentas oficiales de redes sociales de todos los soportes digitales de Canal Sur se dirige, planifica e implementa desde el Área de Canal Sur Media, dependiente de la Dirección de Innovación, Negocio y Comunicación, actuando en permanente coordinación con el resto de áreas.