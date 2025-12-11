Canal Sur anuncia las nuevas directoras territoriales de RTVA y Canal Sur Radio y Televisión en Cádiz y Granada

Nombramiento de Victoria de Haro y Carmen María González como nuevas directoras territoriales de RTVA y Canal Sur Radio y Televisión en Cádiz y Granada. - CANAL SUR

SEVILLA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Radio y Televisión de Andalucía (RTVA) y Canal Sur Radio y Televisión (Csrtv) ha completado el cuerpo directivo en sus direcciones territoriales con el nombramiento de Victoria de Haro y Carmen María González como nuevas directoras de las delegaciones de RTVA/Csrtv en Cádiz y en Granada, respectivamente.

Según ha informado la entidad en una nota, Carmen María González es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Málaga y Doctora Cum Laude en Comunicación por la Universidad de Granada, además de profesora asociada e investigadora de la Universidad granadina.

De su experiencia profesional en medios de comunicación destacan sus trabajos como responsable de Contenidos en la provincia de Granada y en Andalucía Oriental de 'Andalucía Directo', así como su presencia en el programa informativo de tarde de Canal Sur Televisión como reportera en la provincia nazarí.

Ha sido también coordinadora de Contenidos y miembro del Equipo de Dirección de programas de Cuatro Televisión; responsable de Contenidos y reportera en Andalucía Oriental de 'España Directo', de TVE; o, entre otros menesteres, directora de Programas y Producción y presentadora en Localia Televisión.

Por su parte, Victoria de Haro es periodista con más de 25 años de experiencia en Canal Sur Radio y Televisión. Se trata de una profesional del Periodismo especializada en redacción, producción de contenidos, coordinación y gestión de equipos. Además, Victoria de Haro ha trabajado también como coordinadora de RTVA en Jerez.

Licenciada en Periodismo y Lengua y Literatura Españolas, posee formación de postgrado en medios de comunicación. En la actualidad trabajaba como Redactora-Jefa en la dirección territorial de Canal Sur Radio y Televisión en Cádiz. Victoria de Haro sustituye en Cádiz a Javier Benítez; Carmen María González a Aurelio Cappa.