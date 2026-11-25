Plató del Cara a Cara 2026, en Madrid Content City, a 18 de noviembre de 2026, en Tres Cantos, Madrid (España). (Foto de archivo). - Eduardo Parra - Europa Press

SEVILLA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Canal Sur ofrecerá este jueves, 26 de noviembre, en directo el debate que organiza la Academia de Televisión entre los candidatos a la Presidencia del Gobierno en las elecciones generales de este domingo, 29 de noviembre, en representación del PP, Alberto Núñez Feijóo; el PSOE, Pedro Sánchez; Vox, Santiago Abascal, y Frente Amplio, Ada Colau.

De esta manera, según ha informado la RTVA en un comunicado, Canal Sur Televisión recogerá en un programa especial todo lo que acontezca en el encuentro, y Canal Sur Radio ofrecerá el debate dentro del programa 'El Mirador', que conduce la periodista Natalia Barnés.

El programa especial de televisión arrancará a las 20,10 horas, conducido por Rafael Fernández, e irá narrando la llegada de los candidatos a los estudios donde se ha programado el debate, que comenzará oficialmente a las 22,00 horas. Para ello, el informativo 'Noticias 2' adelanta su horario habitual a las 19,50 horas.

La conductora del debate será de nuevo la periodista, presidenta de la Academia de la Televisión y presentadora de Canal Sur Televisión, María Casado, que también moderó el 'cara a cara' de la pasada semana entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez.

El debate se estructura de nuevo sobre cinco bloques temáticos, además de la intervención inicial y otra final de cada uno de los candidatos, lo que se conoce como 'minuto de oro'.

Esto bloques abordarán temas como la vivienda; economía y fiscalidad; políticas sociales y servicios públicos; la lucha contra la corrupción y la regeneración democrática y, finalmente, migración y política exterior.

Asimismo, al finalizar el tiempo de debate, este programa especial recogerá las comparecencias de los portavoces de cada formación para valorar el desarrollo del mismo.