Canal Sur organiza el tercer Foro Deporte y Salud Mental para analizar la importancia que el deporte

Canal Sur ha organizado para el próximo 4 de marzo el tercer Foro Deporte y Salud Mental en el marco de su Plan Anual de Responsabilidad Social Corporativa, y que tendrá lugar en la Escuela Municipal de Música y Arte de Almería. En este evento, deportistas de élite, expertos y autoridades de diversos ámbitos analizarán la importancia que el deporte tiene en el bienestar de las personas, especialmente en el cuidado de la salud mental.

En este sentido, según ha detallado la entidad en un comunicado, la conferencia inaugural estará a cargo de Pedro G.Aguado, Campeón Olímpico y del Mundo de Waterpolo y Medalla de Oro de la Real Orden al mérito deportivo, que ofrecerá una ponencia titulada 'Viaje de Aprendizaje'.

En el marco del encuentro se entregarán también los segundos Reconocimientos a la promoción del deporte en la salud mental, galardones que ponen de relieve la labor y trayectoria de personas y entidades en este ámbito.

En esta edición se reconoce al Centro Andaluz de Medicina del Deporte; la Real Federación Andaluza de Fútbol; José Antonio López, miembro de la Comisión Andaluza de Deporte y Salud Mental; Pablo Pérez Alcaraz, integrante de la Selección Nacional de Fútbol-7 en Salud Mental y a la asociación El Timón de Almería.

El Foro cuenta con la colaboración de la Diputación de Almería, la Consejería de Cultura y Deporte, el Ayuntamiento de Almería, la Universidad de Almería y Única Group. Este tercer Foro se podrá seguir a través de la plataforma de contenidos digitales bajo demanda y streaming CanalSur Más, que ofrecerá en directo la jornada completa.

La inauguración del tercer Foro de Deporte y Salud Mental tendrá lugar a las 9:00 horas. Posteriormente, Pedro G.Aguado, Campeón Olímpico y del Mundo de Waterpolo y Medalla de Oro de la Real Orden al mérito deportivo será el encargado de la conferencia de apertura, que lleva por título 'Viaje de Aprendizaje'.

La mañana se completa con dos mesas redondas. En la primera se presentarán 'Experiencias nacionales e internacionales de los beneficios del deporte y la salud mental en personas con problemas graves de salud mental'.

Moderada por Enrique García Artero, profesor de Ciencias de la Actividad física y el deporte de la Universidad de Almería, contará con la participación de Gustavo Martín (Intras, Valladolid), que nos hablará sobre la 'Red Europea de Vida Activa y Salud Mental'.

Andrés López (Faisem y SAS) realizará una exposición sobre 'Andalucía y su participación en programas europeos de deporte y salud mental'. Ernesto Ortiz (Presidente del Club Deportivo Arfes. La Rioja) centrará su discurso en el ámbito social, 'De la Asociación de familiares al Club Deportivo'.

El grupo se completa con Juan Leandro Cerezuela (Investigador de la Universidad de Almería), que compartirá una ponencia sobre 'Experiencias de deporte y salud en Canadá'. La segunda mesa redonda nos traerá 'Experiencias inspiradoras: el deporte como herramienta de bienestar y resiliencia'.

Alberto Soriano Maldonado, catedrático de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en la Universidad de Almería, será el encargado de moderar esta parte del encuentro, en la que participan Xoana Regueiro Fernández (entrenadora del Club de Triatlón "Mar de Vigo"), que nos hablará sobre 'El deporte cambia vidas cuando permitimos que nos las cambie'.

José Antonio López Salvador (ciclismo adaptado de montaña) compartirá una ponencia titulada 'Mi discapacidad está en tus ojos, no en mi espíritu'. La investigadora de la Universidad de Almería, Alba Esteban Simón, debatirá sobre 'El ejercicio físico como aliado en el cáncer de mama'.

PERSONAS Y ENTIDADES RECONOCIDAS

Al final de las jornadas tendrá lugar la entrega de los II Reconocimientos a la promoción del deporte en salud mental, que este año recaen en las siguientes entidades y personas de relevancia en este ámbito.

Por unlado, el Centro Andaluz de Medicina del Deporte, por su implicación y colaboración en estudios pioneros en Andalucía, que evidencian y ponen en valor los beneficios terapéuticos de la actividad física en la salud mental.

La Real Federación Andaluza de Fútbol, por su compromiso social al impulsar la Liga Inclusiva en múltiples provincias andaluzas, un proyecto vertebrador que integra la salud mental, la diversidad funcional y a colectivos en riesgo de exclusión a través del fútbol.

José Antonio López, por su incansable trayectoria como miembro de la Comisión Andaluza de Deporte y Salud Mental y su liderazgo en la organización del evento deportivo de Cabra, referente decano en Andalucía y el segundo con mayor antigüedad a nivel nacional.

Pablo Pérez Alcaraz, por su excelencia deportiva y ejemplo de superación, representando a nuestra comunidad al más alto nivel como integrante de la Selección Nacional de Fútbol-7 en Salud Mental.

Asociación El Timón, por su trayectoria de más de tres décadas en la promoción de la salud mental en Almería y su apuesta decidida por la actividad física como motor de bienestar e inclusión social.

Pilar Benavides, por su implicación activa en los programas de senderismo y atletismo, donde ha contribuido de forma constante a que la actividad física se consolide como herramienta de bienestar emocional, inclusión y mejora de la salud mental.